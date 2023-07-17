Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Звинувачувальний акт щодо колишнього президента Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря щодо захоплення ними державної влади у 2010 році скеровано до суду.
Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР)
Деталі: Працівники ДБР завершили досудове розслідування цього кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2010 року Янукович та заступник міністра юстиції України (його ім'я ДБР не називає, але це Володимир Богатир – ред.) у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень президента України.
У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу генерального прокурора.
Передісторія:
- 6 березня 2014 року Генпрокуратура порушила справу за фактом захоплення Віктором Януковичем державної влади у 2010 році. 3 червня 2021 року Шевченківський райсуд Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування в цій справі.
- 23 травня 2022 року Печерський райсуд надав дозвіл на арешт Віктора Януковича у кримінальному провадженні про вчинення ним державної зради при підписанні "Харківських угод" на користь Росії.
- У січні 2023 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі щодо розгону Євромайдану в 2014 році.
- У березні 2023 року Подільський райсуд Києва прийняв рішення про здійснення стосовно Януковича та колишнього начальника його служби безпеки спеціального судового провадження – in absentia (за відсутності обвинуваченого) – у справі про підбурювання до дезертирства.
- Загалом після втечі Януковича з України в 2014 році правоохоронці відкрили проти експрезидента до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, замаскований під винагороду за авторські книжки хабар.
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.