Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду

Звинувачувальний акт щодо колишнього президента Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря щодо захоплення ними державної влади у 2010 році скеровано до суду.

Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР)

Деталі: Працівники ДБР завершили досудове розслідування цього кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2010 року Янукович та заступник міністра юстиції України (його ім'я ДБР не називає, але це Володимир Богатир – ред.) у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень президента України.

У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу генерального прокурора.

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