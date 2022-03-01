Генштаб: РФ планує долучити до війни найбільш підготовлені військчастини Білорусі

Росія планує долучити до воєнних дій найбільш підготовлені військові частини Республіки Бєларусь, що завершують зосередження уздовж державного кордону України.

Джерело: Генштаб ЗСУ на Facebook.

Згідно з повідомленням, противник втрачає наступальний потенціал, але продовжує завдавати вогневих уражень по військових та цивільних об’єктах й продовжує вести розвідку літаками КПС ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Білорусі.

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Дослівно: "Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потеціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Бєларусь, що завершують зосередження уздовж державного кордону України".

У Генштабі також повідомили, що ситуація навколо Києва залишається напруженою. На Поліссі російські військові продовжують спроби відновити наступ в напрямку столиці.

Ворог застосовує тактику знищення інфрастуктури та завдавання ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, зазначається у заяві.

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В акваторії Чорного моря у зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним.

Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.

На всіх напрямках підрозділи ЗС України за підтримки артилерії та БПЛА "Bayraktar ТВ2" утримують визначені рубежі.

У Генштабі підкреслили, що противник не досяг успіху на жодному з напрямків.