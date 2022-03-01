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Генштаб: РФ планирует приобщить к войне наиболее подготовленные воинские части Беларуси

Вторник, 1 марта 2022, 01:39

Россия планирует приобщить к военным действиям наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, завершающие сосредоточение вдоль государственной границы Украины.

Источник: Генштаб ВСУ на Facebook.

Согласно сообщению, противник теряет наступательный потенциал, но продолжает наносить огневые поражения по военным и гражданским объектам и продолжает вести разведку самолетами КВС РФ, в том числе и с использованием воздушного пространства Беларуси.

Дословно: "Учитывая, что противник не оставляет стремлений по достижению своей цели, а собственный наступательный потециал почти исчерпан, планирует приобщить наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, завершающие сосредоточение вдоль государственной границы Украины".

В Генштабе также сообщили, что ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье российские военные продолжают попытки возобновить наступление в направлении столицы.

Враг применяет тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, отмечается в заявлении.

В акватории Черного моря в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно.

Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

По всем направлениям подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и БПЛА "Bayraktar ТВ2" удерживают определенные рубежи.

В Генштабе подчеркнули, что противник не добился успеха ни на одном из направлений.

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