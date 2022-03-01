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Зеленський – Путіну: "16 дітей ти вбив"

Мазуренко Альона Вівторок, 1 березня 2022, 15:15
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія бреше, коли заявляє, що стріляє лише у військову інфраструктури. На руках у президента Росії Володимира Путіна смерть 16-ти дітей.

Джерело: виступ у Європарламенті

Пряма мова: "У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це - чесно.

Вчора 16 дітей загинуло і знов президент Путін скаже, що це якась там спецоператція і ми б’ємо по військовій інфраструктурі.

Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють, на яких ракетах вони, може вони в танках їздять?

Шістнадцять дітей ти вбив".

Деталі: Крім того, президент розповів про обстріл центру Харкова. За словами Зеленського, незважаючи на заблоковані міста України, кожна площа називатиметься "площею Свободи" у кожному місті України. 

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Пряма мова: "Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети по Харкову. Місто, яке біля кордонів з Російською Федерацією, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, були дуже теплі відносини.

Там більше 20 ВНЗ, це є місто, де найбільше університетів у нашій країні. Молодь яскрава, розумна, яка завжди збиралася і збирається на всі свята на найбільшій площі нашої держави. Площа Свободи і це найбільша площа в Європі.

Уявіть собі зранку дві крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи". 

Теми: ЗеленськийвійнаПутінвбивство
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