Як поводити себе із диверсантами. СБУ публікує інструкцію

Служба безпеки опублікувала інструкції щодо того як потрібно себе поводити при зустрічі із ворожими диверсантами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема, окупанти мають характерний акцент та погано орієнтуються на місцевості, фотографують та знімають відео, ставлять мітки чи просять телефон, щоб здійснити дзвінок.

Українцям рекомендують фіксувати прикмети ворога, не показувати їм дорогу чи документи, а також повідомляти правоохоронцям чи теробороні про диверсантів.