Як поводити себе із диверсантами. СБУ публікує інструкцію
Вівторок, 1 березня 2022, 15:52
Служба безпеки опублікувала інструкції щодо того як потрібно себе поводити при зустрічі із ворожими диверсантами.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Зокрема, окупанти мають характерний акцент та погано орієнтуються на місцевості, фотографують та знімають відео, ставлять мітки чи просять телефон, щоб здійснити дзвінок.
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Українцям рекомендують фіксувати прикмети ворога, не показувати їм дорогу чи документи, а також повідомляти правоохоронцям чи теробороні про диверсантів.