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Як поводити себе із диверсантами. СБУ публікує інструкцію

Альона Мазуренко Вівторок, 1 березня 2022, 15:52
Як поводити себе із диверсантами. СБУ публікує інструкцію
фото: Генштаб

Служба безпеки опублікувала інструкції щодо того як потрібно себе поводити при зустрічі із ворожими диверсантами.  

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: Зокрема, окупанти мають характерний акцент та погано орієнтуються на місцевості, фотографують та знімають відео, ставлять мітки чи просять телефон, щоб здійснити дзвінок.  

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Українцям рекомендують фіксувати прикмети ворога, не показувати їм дорогу чи документи, а також повідомляти правоохоронцям чи теробороні про диверсантів.  

 

Теми: СБУвійнаРосіяУкраїна
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