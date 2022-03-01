Як поводити себе із диверсантами. СБУ публікує інструкцію

Служба безпеки опублікувала інструкції щодо того як потрібно себе поводити при зустрічі із ворожими диверсантами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема, окупанти мають характерний акцент та погано орієнтуються на місцевості, фотографують та знімають відео, ставлять мітки чи просять телефон, щоб здійснити дзвінок.

Реклама:

Українцям рекомендують фіксувати прикмети ворога, не показувати їм дорогу чи документи, а також повідомляти правоохоронцям чи теробороні про диверсантів.