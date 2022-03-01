Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Як поводити себе із диверсантами. СБУ публікує інструкцію

Мазуренко Альона Вівторок, 1 березня 2022, 16:52
фото: Генштаб

Служба безпеки опублікувала інструкції щодо того як потрібно себе поводити при зустрічі із ворожими диверсантами.  

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: Зокрема, окупанти мають характерний акцент та погано орієнтуються на місцевості, фотографують та знімають відео, ставлять мітки чи просять телефон, щоб здійснити дзвінок.  

Українцям рекомендують фіксувати прикмети ворога, не показувати їм дорогу чи документи, а також повідомляти правоохоронцям чи теробороні про диверсантів.  

 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СБУвійнаРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

відеоВорог завдав ракетного удару по об'єкту під Вінницею

Усі новини...
СБУ
Міноборони РФ погрожує завдати ударів по об'єктах у Києві, росЗМІ їх уже "поховали"
Як допомогти армії у війні проти окупанта: інструкція від СБУ
"Краще свічки за упокій": СБУ розвінчує фейки ворога про мобільні мережі
Останні новини
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
17:03
Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я – міноборони Молдови
17:01
На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід – Оператор ГТС
Усі новини...