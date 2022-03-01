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Зеленський – іноземцям: Якщо Україна впаде, то вони будуть на ваших кордонах

Альона Мазуренко Вівторок, 1 березня 2022, 20:31
Зеленський – іноземцям: Якщо Україна впаде, то вони будуть на ваших кордонах
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним журналістам розповів, що у разі падіння України війська Росії будуть на кордоні НАТО і вже там будуть чинити свої провокації. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CNN і Reuters

Пряма мова: "Я їм (іноземним лідерам - ред.) говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх, але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо. Коли я говорю про Росію, я говорю зараз не про народ, я говорю про їх армію, про їх керівництво...

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Якщо Україна паде, то далі всі ці війська будуть на кордонах ваших країн членів-НАТО, будуть на кордоні Литви, Польщі, тощо".

Деталі: За словами президента, Україна готувалася до російського вторгнення і мала 6 варіантів оборони держави: "Ми готувалися до всього, але, коли ти готуєшся заздалегідь, не обов'язково підготовлювати твого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції".

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Зеленський зазначив, що Україна заздалегідь підготувала військових, грошове забезпечення для них, умови та зброю.  

Він зазначив, що всі уже давно втягнуті у повномасштабну війну. 

Також Зеленський зазначив, що у випадку падіння України, Росія знову почне чинити провокації, тому НАТО має сідати за стіл перемовин і відповідати на тиск: "не просто попереджувати, а відповідати".

Президент вчергове закликав світ закрити небо над Україною.

Теми: війнаРосіяУкраїнаЗеленський
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