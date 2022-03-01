Зеленський – іноземцям: Якщо Україна впаде, то вони будуть на ваших кордонах

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним журналістам розповів, що у разі падіння України війська Росії будуть на кордоні НАТО і вже там будуть чинити свої провокації.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CNN і Reuters

Пряма мова: "Я їм (іноземним лідерам - ред.) говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх, але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо. Коли я говорю про Росію, я говорю зараз не про народ, я говорю про їх армію, про їх керівництво...

Якщо Україна паде, то далі всі ці війська будуть на кордонах ваших країн членів-НАТО, будуть на кордоні Литви, Польщі, тощо".

Деталі: За словами президента, Україна готувалася до російського вторгнення і мала 6 варіантів оборони держави: "Ми готувалися до всього, але, коли ти готуєшся заздалегідь, не обов'язково підготовлювати твого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції".

Зеленський зазначив, що Україна заздалегідь підготувала військових, грошове забезпечення для них, умови та зброю.

Він зазначив, що всі уже давно втягнуті у повномасштабну війну.

Також Зеленський зазначив, що у випадку падіння України, Росія знову почне чинити провокації, тому НАТО має сідати за стіл перемовин і відповідати на тиск: "не просто попереджувати, а відповідати".

Президент вчергове закликав світ закрити небо над Україною.