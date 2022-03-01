Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский – иностранцам: Если Украина падет, то они будут на ваших границах

Алена МазуренкоВторник, 1 марта 2022, 20:31
Зеленский – иностранцам: Если Украина падет, то они будут на ваших границах
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Президент Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам рассказал, что в случае падения Украины войска России будут на границе НАТО и уже там будут совершать свои провокации.

Источник: Зеленский в интервью CNN и Reuters

Прямая речь: "Я им (иностранным лидерам – ред.) говорил, что Украина будет бороться, вы увидите, крепче всех, но одни мы в одиночестве с Россией мы просто не сможем. Когда я говорю о России, я говорю сейчас не о народе, я говорю об их армии, об их руководстве...

Реклама:

Если Украина падет, то все эти войска будут на границах ваших стран членов-НАТО, будут на границе Литвы, Польши и т.д.".

Детали: По словам президента, Украина готовилась к российскому вторжению и имела 6 вариантов обороны государства: "Мы готовились ко всему, но когда ты готовишься заранее, не обязательно подготавливать твоего врага, чтобы он был готов к твоей реакции".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский отметил, что Украина заранее подготовила военных, денежное довольствие для них, условия и оружие.

Он отметил, что все уже давно вовлечены в полномасштабную войну.

Также Зеленский отметил, что в случае падения Украины Россия снова начнет совершать провокации, поэтому НАТО должны садиться за стол переговоров и отвечать на давление: "не просто предупреждать, а отвечать".

Президент в очередной раз призвал мир закрыть небо над Украиной.

Темы: войнаРосcияУкраинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: