Зеленский – иностранцам: Если Украина падет, то они будут на ваших границах

Президент Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам рассказал, что в случае падения Украины войска России будут на границе НАТО и уже там будут совершать свои провокации.

Источник: Зеленский в интервью CNN и Reuters

Прямая речь: "Я им (иностранным лидерам – ред.) говорил, что Украина будет бороться, вы увидите, крепче всех, но одни мы в одиночестве с Россией мы просто не сможем. Когда я говорю о России, я говорю сейчас не о народе, я говорю об их армии, об их руководстве...

Если Украина падет, то все эти войска будут на границах ваших стран членов-НАТО, будут на границе Литвы, Польши и т.д.".

Детали: По словам президента, Украина готовилась к российскому вторжению и имела 6 вариантов обороны государства: "Мы готовились ко всему, но когда ты готовишься заранее, не обязательно подготавливать твоего врага, чтобы он был готов к твоей реакции".

Зеленский отметил, что Украина заранее подготовила военных, денежное довольствие для них, условия и оружие.

Он отметил, что все уже давно вовлечены в полномасштабную войну.

Также Зеленский отметил, что в случае падения Украины Россия снова начнет совершать провокации, поэтому НАТО должны садиться за стол переговоров и отвечать на давление: "не просто предупреждать, а отвечать".

Президент в очередной раз призвал мир закрыть небо над Украиной.