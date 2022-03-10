Хакери зламали сайт Роскомнагляду й виклали понад 360 тисяч файлів
Міжнародна група хакерів Anonymous зламали сайт Роскомнагляду й виклали в публічний доступ близько 364 тисяч файлів .
Джерело: twitter-сторінка Anonymous
Дослівно: "Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів".
Деталі: Загальний обсяг бази даних, яку дістали хакери, становить понад 820 гігабайтів.
Більша частина файлів з бази даних РКН у Башкирії.
Будь-хто може завантажити та ознайомитися за цим посиланням.
Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.
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Передісторія:
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.
- Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства. 7 березня хакери зламали всі російські державні телеканали та виклали відео та світлини, як російські окупанти здійснюють обстріли житлових кварталів і мирного населення України.
- У Росії заблокували усі Інтернет-видання та сайти, які висвітлюють справжній масштаб втрат окупаційних військ РФ та повідомляють про факти воєнних злочинів росіян проти українського цивільного населення. До кримінального кодексу внесли зміни, які дозволяють ув'язнити всіх, хто поширює інформацію, яка суперечить офіційній позиції війського керівництва РФ.
- Роскомнадзор заблокував росіянам доступ до опозиційних видань "Эхо Москвы" і телеканалу "Дождь", які висвітлювали втрати серед російських військових внаслідок бойових дій в Україні та обстріли російськими окупантами цивільного населення. Обидва ці видання повністю припинили свою діяльність.