Хакери зламали сайт Роскомнагляду й виклали понад 360 тисяч файлів 

Міжнародна група хакерів Anonymous зламали сайт Роскомнагляду й виклали в публічний доступ близько 364 тисяч файлів .

Джерело: twitter-сторінка Anonymous

Дослівно: "Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів".

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Деталі: Загальний обсяг бази даних, яку дістали хакери, становить понад 820 гігабайтів.

Більша частина файлів з бази даних РКН у Башкирії.

Будь-хто може завантажити та ознайомитися за цим посиланням.

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Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

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