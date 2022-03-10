Российский журналист рассказал, с кем Путин до сих пор общается лично
Российский журналист и политический обозреватель Михаил Зыгарь утверждает, что российский президент Владимир Путин сейчас преимущественно общается только с бизнесменом Юрием Ковальчуком.
Источник: колонка Зигаря для американского издания New York Times
Детали: Зыгарю рассказали несколько источников в Кремле и членов бизнес-элиты России, что Путин почти ни к кому не прислушивается и лично не общается, кроме Ковальчука.
Якобы весной и летом 2020 года, в разгар пандемии коронавируса в мире, Путин сидел на самоизоляции в своей резиденции в Валдае. Зигар говорит, что в резиденции все это время с Путиным находился его друг Ковальчук.
Ковальчук оказался в кругу близких друзей и советников Путина в 1990-х годах. Он владеет самой большой долей акций коммерческого банка "Банк Россия" и контролирует несколько государственных медиа.
Мировоззрение Ковальчука российский журналист описывает как смесь гедонизма, православного мистицизма, веры в теории заговора о вездесущем влиянии США. И, по словам Зыгаря, вместе с Ковальчуком Путин тоже погрузился в параноидальное увлечение прежним величием России и планами ее восстановления.
Советники Путина рассказали Зыгарю, что Путина раздражают обсуждение современных проблем экономики и пандемии, и он полностью ушел в изучение прошлого. В подтверждение этого тезиса Зыгарт наводит слова французского дипломата, поинформированного о переговорах Путина с французским визави Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров Путин изложил Макрону длинную лекцию по истории России, и Макрон был озадачен, как на это реагировать.
Прямая речь Зыгаря: "Путин убежден, что он сейчас оказался в уникальном историческом положении, когда он может восстановить то, что потеряли (русские – ред.) в прошлые годы издевательств и унижения. В 90-х, когда Путин и Ковальчук познакомились, им обоим было сложно встать на ноги после распада СССР, и точно такие ощущения были у всей страны. Они считают, что Запад воспользовался слабостью России, чтобы расширить границы НАТО до России.
По мнению Путина, сегодня ситуация совершенно противоположная: сейчас это Запад находится в слабой позиции. Единственный западный лидер, которого Путин до последних пор воспринимал всерьез – это была канцлер Германии Ангела Меркель. Теперь она ушла с должности, и пришла пора России отомстить за прошлые унижения в 90-х".
Детали: Зыгарь настаивает, что никто не может поколебать эту веру Путина, потому что он оборвал все связи и общение с бывшим кругом друзей и близких советников. По словам журналиста, даже Игорь Сечин, глава "Роснефти", которого когда-то считали очень близким другом Путина, должен находиться на карантине в течение 2-3 недель, чтобы поговорить с российским президентом с глазу на глаз.
Журналист добавляет, что окружение Путина, ради собственной карьеры и обогащения, на протяжении многих лет убеждало его, что он способен спасти Россию. Похоже, это повлияло на параноидальную веру Путина в собственное величие и взрастило в нем готовность к любым шагам ради восстановления русского величия.
Источники Зыгаря говорят, что, похоже, Ковальчук с Путиным не напуганы санкциями и изоляцией. Напротив, они считают, что введение серьезных санкций, изоляция России и эмиграция "ненадежных элементов" заграницу только укрепит Россию в будущем противостоянии.
Справка: Михаил Зыгарь – это российский журналист, режиссер и главный редактор телеканала "Дождь" в 2010-2015 годах. Он общался с широким кругом чиновников Кремля и бизнес-элиты России и написал книгу "Вся кремлевская рать", в которой попытался изложить историю восхождения Путина к власти и детали взаимоотношений членов кремлевской верхушки.
"Украинская правда" взяла у Зыгаря интервью в 2021 году.
Предыстория:
- По данным издания Politico, бывший немецкий канцлер и член правления "Газпрома" Герхард Шрёдер 10 марта поехал в Кремль, чтобы лично поговорить с Путиным и попросить его прекратить войну в Украине.
- 8 марта на заседании комитета по разведке Палаты представителей США, директор ЦРУ Уильям Бернз заявил, что у американских спецслужб нет оснований считать Путина сумасшедшим.
- Бернз рассказал также, что американская разведка располагает данными о готовности российской армии к еще более жестким боевым действиям и планам террора в отношении мирных жителей в ближайшие недели.
- Ранее американские журналисты говорили, что Белый дом и Конгресс дали задание разведке выяснить психическое состояние Путина и как это влияет на его решение о войне в Украине. Разведка сумела выяснить, что Путина очень сильно разозлили санкции.
- Бывший депутат российской госдумы и бывший командующий эстонской армией распространили нарратив, без ссылок на источники, что Путин сидит в бункере на Урале и озадачен санкциями, свирепствуя на свое окружение из-за неудач российской армии в Украине.