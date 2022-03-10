Україна готувалася до війни, але влада не могла сказати громадянам – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні влада готувалося до повномасштабної війни з Росією, але не могла відкрито заявляти про це громадянам.

Джерело: Данілов в ефірі youtube-трансляції "Радіо Свобода"

Пряма мова Данілова: "Ми не могли суспільству сказати, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос.

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Ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться.

Єдине, що можу сказати: ми не очікували, що це відбудеться з боку, безпосередньо, Білорусі. Такого "удару в спину" ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка – це я можу сказати".

Деталі: За його словами, влада почала оцінювати ризик війни як реальний у листопаді 2021 року.

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Данілов каже, що українська влада вважала, що Росія буде здійснювати наступ на харківському, донецькому, луганському та кримському напрямках.

Секретар РНБО наполягає, що через провал бліцкригу окупаційних військ на Київ, в політичному і військовому командуванні РФ намагаються з’ясувати, що стало причиною невдач, та звільняють деяких командирів.

Посадовець вважає, що ніхто у світі не очікував на таку повномасштабну війну в 21 сторіччі.

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