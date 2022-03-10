Україна готувалася до війни, але влада не могла сказати громадянам – Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні влада готувалося до повномасштабної війни з Росією, але не могла відкрито заявляти про це громадянам.
Джерело: Данілов в ефірі youtube-трансляції "Радіо Свобода"
Пряма мова Данілова: "Ми не могли суспільству сказати, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос.
Ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться.
Єдине, що можу сказати: ми не очікували, що це відбудеться з боку, безпосередньо, Білорусі. Такого "удару в спину" ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка – це я можу сказати".
Деталі: За його словами, влада почала оцінювати ризик війни як реальний у листопаді 2021 року.
Данілов каже, що українська влада вважала, що Росія буде здійснювати наступ на харківському, донецькому, луганському та кримському напрямках.
Секретар РНБО наполягає, що через провал бліцкригу окупаційних військ на Київ, в політичному і військовому командуванні РФ намагаються з’ясувати, що стало причиною невдач, та звільняють деяких командирів.
Посадовець вважає, що ніхто у світі не очікував на таку повномасштабну війну в 21 сторіччі.
Передісторія:
- На противагу словам Данілова, голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю для "Української правди" розповів, що в ніч проти 24 лютого він із президентом Володимиром Зеленським не йняли віри про початок повномасштабної війни.
- 23 лютого американські журналісти дізналися, що США повідомили Київ 22 лютого зранку, що Росія почне повномасштабне вторгнення впродовж 48 годин. Американська розвідка попереджала впродовж січня та лютого 2022 року, що повномасштабний напад Росії "неминучий".
- На Банковій в Офісі президента ввечері 23 лютого провели зустріч із представниками найбільших 50 бізнес-компаній України. Президент Зеленський попросив бізнесменів залишатися в Україні та допомагати економіці, аби громадяни не непокоїлися. Українські розвідники запевнили бізнесменів, що повномасштабної війни не станеться.
- 28 січня, близько за місяць до початку повномасштабної війни, Зеленський провів пресконференцію з іноземними журналістами. Він попросив їх не нагнітати паніку, бо це шкодить українській економіці, і запевнив, що ризик ескалації не більший, ніж був упродовж останніх трьох років.