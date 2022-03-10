Украина готовилась к войне, но власть не могла сказать гражданам – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине власти готовились к полномасштабной войне с Россией, но не могли открыто заявлять об этом гражданам.

Источник: анилов в эфире youtube-трансляции "Радио Свобода"

Прямая речь Данилова: "Мы не могли обществу сказать, что завтра будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик РФ, чтоб тут начался хаос.

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Мы до последнего держались, мы до последнего готовились. Мы ясно понимали, что это произойдет.

Единственное, что могу сказать: мы не ожидали, что это произойдет со стороны непосредственно Беларуси. Такого "удара в спину" мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была для нас неожиданность – это я могу сказать".

Детали: По его словам, власти начали оценивать риск войны как реальный в ноябре 2021 года.

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Данилов говорит, что украинские власти считали, что Россия будет осуществлять наступление на харьковском, донецком, луганском и крымском направлениях.

Секретарь СНБО настаивает, что из-за провала блицкрига оккупационных войск на Киев, политическое и военное командование РФ пытаются выяснить, что стало причиной, и увольняют некоторых командиров.

Чиновник считает, что никто в мире не ожидал такой полномасштабной войны в 21 веке.

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