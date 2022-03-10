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Украина готовилась к войне, но власть не могла сказать гражданам – Данилов

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 21:07
Украина готовилась к войне, но власть не могла сказать гражданам – Данилов
Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине власти готовились к полномасштабной войне с Россией, но не могли открыто заявлять об этом гражданам.

Источник: анилов в эфире youtube-трансляции "Радио Свобода"

Прямая речь Данилова: "Мы не могли обществу сказать, что завтра будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик РФ, чтоб тут начался хаос.

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Мы до последнего держались, мы до последнего готовились. Мы ясно понимали, что это произойдет.

Единственное, что могу сказать: мы не ожидали, что это произойдет со стороны непосредственно Беларуси. Такого "удара в спину" мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была для нас неожиданность – это я могу сказать".

Детали: По его словам, власти начали оценивать риск войны как реальный в ноябре 2021 года.

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Данилов говорит, что украинские власти считали, что Россия будет осуществлять наступление на харьковском, донецком, луганском и крымском направлениях.

Секретарь СНБО настаивает, что из-за провала блицкрига оккупационных войск на Киев, политическое и военное командование РФ пытаются выяснить, что стало причиной, и увольняют некоторых командиров.

Чиновник считает, что никто в мире не ожидал такой полномасштабной войны в 21 веке.

Предыстория:

  • В противоположность словам Данилова, председатель Офиса президента Андрей Ермак в интервью для "Украинской правды" рассказал, что в ночь на 24 февраля он с президентом Владимиром Зеленским не могли поверить в начало полномасштабной войны.
  • 23 февраля американские журналисты узнали, что США сообщили Киеву 22 февраля утром, что Россия начнет полномасштабное вторжение в течение 48 часов. Американская разведка предупреждала в течение января и февраля 2022 года, что полномасштабное нападение России "неизбежно".
  • На Банковой в офисе президента вечером 23 февраля провели встречу с представителями крупнейших 50 бизнес-компаний Украины. Президент Зеленский попросил бизнесменов оставаться в Украине и помогать экономике, чтобы граждане не беспокоились. Украинские разведчики заверили бизнесменов, что полномасштабной войны не произойдет.
  • 28 января, около месяца до начала полномасштабной войны, Зеленский провел пресс-конференцию с иностранными журналистами. Он попросил их не нагнетать панику, потому что это вредит украинской экономике, и заверил, что риск эскалации не больше, чем был за последние три года.

Темы: ДаниловвойнаРосcияразведка
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