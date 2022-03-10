Украина готовилась к войне, но власть не могла сказать гражданам – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине власти готовились к полномасштабной войне с Россией, но не могли открыто заявлять об этом гражданам.

Источник: анилов в эфире youtube-трансляции "Радио Свобода"

Прямая речь Данилова: "Мы не могли обществу сказать, что завтра будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик РФ, чтоб тут начался хаос.

Мы до последнего держались, мы до последнего готовились. Мы ясно понимали, что это произойдет.

Единственное, что могу сказать: мы не ожидали, что это произойдет со стороны непосредственно Беларуси. Такого "удара в спину" мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была для нас неожиданность – это я могу сказать".

Детали: По его словам, власти начали оценивать риск войны как реальный в ноябре 2021 года.

Данилов говорит, что украинские власти считали, что Россия будет осуществлять наступление на харьковском, донецком, луганском и крымском направлениях.

Секретарь СНБО настаивает, что из-за провала блицкрига оккупационных войск на Киев, политическое и военное командование РФ пытаются выяснить, что стало причиной, и увольняют некоторых командиров.

Чиновник считает, что никто в мире не ожидал такой полномасштабной войны в 21 веке.

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