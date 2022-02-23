Розвідка США повідомила, що наступ Росії станеться найближчим часом – ЗМІ

За даними американських журналістів, розвідка США повідомила українську владу про можливий початок широкомасштабного наступу російських військ "найближчим часом".

Джерело: CNN з посиланням на джерела серед високопосадовців США, України та неназваної західної країни, американське видання Newsweek з посиланням на джерела в розвідці США

Деталі: За даними CNN, у вівторок 22 лютого американська влада офіційно надала Києву дані своєї розвідки про готовність російських військ до початку повномасштабного наступу. За словами джерела, Росія почне вторгнення "найближчим часом".

Крім того, американці нібито повідомили, що насамперед у ході вторгнення росіяни мають на меті атакувати Харків. Ці слова підтвердили як український високопосадовець, так і американський.

Водночас, за словами українського чиновника, розвідка України не змогла підтвердити тези американців, що нібито російські війська планують розпочати "найближчим часом" військову операцію на всій території України. Українська влада нібито відповіла, що США раніше вже попереджали про подібні "дати вторгнення", але Росія так і не почала в ті дні напад.

Високопосадовець у штаб-квартирі НАТО підтвердив, що США офіційно надали такі роз’яснення з даними розвідки урядам усіх країн-членів НАТО.

Крім того, американська розвідка зафіксувала, як додаткові підрозділи російської армії перетнули кордон України та Росії на Донбасі в тому місці, де він не контролюється українськими прикордонниками. Ці дані офіційно підтвердив журналістові CNN прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Американські розвідувальники зазначають, що Росія перемістила від однієї до двох батальйонно-тактичних груп на окуповану територію Донецької та Луганської областей. Чисельність солдатів в одній такій БТГ налічує близько 800 військовослужбовців.

Водночас, американське видання Newsweek з посиланням на неназваного високопосадовця в американській розвідці повідомило, що Росія готує повномасштабний наступ на територію України впродовж наступних 48 годин.

Крім того, за даними Newsweek, російський розвідувальний літальний апарат буцімто перетнув на короткий проміжок часу повітряний простір України 23 лютого.

Джерела журналістів в Офісі президента України підтвердили, що отримали таку інформацію від американських партнерів. Проте, нібито висловили сумнів через те, що США втретє за лютий 2022 року повідомляють про дати початку російського вторгнення.

Як повідомили виданню в Пентагоні та американських розвідувальних відомствах, США мають докази, що Росія планує почати напад з низки кібератак, які повинні вивест з ладу канали зв’язку українських урядових органів та Збройних Сил, а згодом розпочне наступ підрозділами сухопутних сил.

Нібито такий наступ розпочнуть уночі, і він включатиме в себе наступ російських військових з території Білорусі в напрямку на Київ, і наступ російських підрозділів з окупованих районів Донбасу.

Ще один неназваний чиновник, який брав участь у засіданні Ради нацбезпеки США 22 лютого, сказав, що адміністрація президента Джо Байдена налаштована "надзвичайно песимістично" і що буцімто вони очікують початок нападу упродовж найближчих 24-48 годин.

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