Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти катують мера Мелітополя, аби він записав відео з підтримкою Росії

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 16:06
Окупанти катують мера Мелітополя, аби він записав відео з підтримкою Росії
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото з його facebook-сторінки

Президент Володимир Зеленський заявив, що міського голову Мелітополя катують, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційній владі РФ.

Джерело: пресконференція Зеленського для іноземних медіа

Пряма мова Зеленського: "Ми знаємо, що він живий. І люди сьогодні, дві тисячі людей вийшли в Мелітополі, незважаючи на те, що він окупований російськими військами – вони вийшли, тому що вони побачили, куди вони забрали цього мера.

Реклама:

Люди показують, де він знаходиться. Вони (російські окупанти – ред.) там його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу. Їм (окупантам – ред.) потрібне відео.

Ну, ми бачили з вами таке в кіно. Ну, і ми бачили таке декілька разів за останні 100 років, на жаль, терористичні акти, коли беруть людей, записують на відео, людина повинна щось сказати, інакше – його вб’ють.

Вони не соромляться цього відео! Вони просто його беруть, завозять у підвал, просто катують, записують відео і потім просто вбивають. Одного мера так вбили. Зараз вони взяли другого мера.

ВІДЕО ДНЯ

Це – як сказав президент Путін – "демілітаризація" чи "військова операція"? Та ні, це просто тероризм. З доказами. І з усіма наслідками для них".

Деталі: Зеленський запевнив, що обговорив з іноземними лідерами захоплення в заручники міського голови Мелітополя і гуманітарні коридори.

Він попросив президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца порушити питання звільнення мера Мелітополя в ході телефонної розмови з Путіним.

Передісторія: 

  • 11 березня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова на вулиці. Момент викрадення було зафіксовано на камерах зовнішнього спостереження.
  • Перед цим у місті окупанти роздавали мешканцям листівки з вимогами капітуляції.
  • 12 березня мешканці міста вийшли на протести біля райдержадміністрації з вимогою до окупантів звільнити Федорова. Російські загарбники викрали прямо з протестів активістку Ольги Гайсумову, яка організовувала акції непокори в місті.
  • Зеленський звернувся до світових лідерів допомогти звільнити Федорова з полону окупантів.
  • 7 березня російські військові вбили селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка, коли він роздавав гуманітарну допомогу жителям, що опинилися в облозі російських окупаційних військ. Коли священик пішов забирати тіло загиблого Прилипка, він дізнався, що російські окупанти замінували тіло селищного голови.

Теми: МелітопольРосіяокупаціятероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
Усі новини...
Реклама: