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Окупанти катують мера Мелітополя, аби він записав відео з підтримкою Росії

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 17:06
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото з його facebook-сторінки

Президент Володимир Зеленський заявив, що міського голову Мелітополя катують, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційній владі РФ.

Джерело: пресконференція Зеленського для іноземних медіа

Пряма мова Зеленського: "Ми знаємо, що він живий. І люди сьогодні, дві тисячі людей вийшли в Мелітополі, незважаючи на те, що він окупований російськими військами – вони вийшли, тому що вони побачили, куди вони забрали цього мера.

Люди показують, де він знаходиться. Вони (російські окупанти – ред.) там його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу. Їм (окупантам – ред.) потрібне відео.

Ну, ми бачили з вами таке в кіно. Ну, і ми бачили таке декілька разів за останні 100 років, на жаль, терористичні акти, коли беруть людей, записують на відео, людина повинна щось сказати, інакше – його вб’ють.

Вони не соромляться цього відео! Вони просто його беруть, завозять у підвал, просто катують, записують відео і потім просто вбивають. Одного мера так вбили. Зараз вони взяли другого мера.

Це – як сказав президент Путін – "демілітаризація" чи "військова операція"? Та ні, це просто тероризм. З доказами. І з усіма наслідками для них".

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Деталі: Зеленський запевнив, що обговорив з іноземними лідерами захоплення в заручники міського голови Мелітополя і гуманітарні коридори.

Він попросив президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца порушити питання звільнення мера Мелітополя в ході телефонної розмови з Путіним.

Передісторія: 

  • 11 березня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова на вулиці. Момент викрадення було зафіксовано на камерах зовнішнього спостереження.
  • Перед цим у місті окупанти роздавали мешканцям листівки з вимогами капітуляції.
  • 12 березня мешканці міста вийшли на протести біля райдержадміністрації з вимогою до окупантів звільнити Федорова. Російські загарбники викрали прямо з протестів активістку Ольги Гайсумову, яка організовувала акції непокори в місті.
  • Зеленський звернувся до світових лідерів допомогти звільнити Федорова з полону окупантів.
  • 7 березня російські військові вбили селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка, коли він роздавав гуманітарну допомогу жителям, що опинилися в облозі російських окупаційних військ. Коли священик пішов забирати тіло загиблого Прилипка, він дізнався, що російські окупанти замінували тіло селищного голови.

Теми: МелітопольРосіяокупаціятероризм
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