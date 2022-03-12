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Перемовини між Україною та Росією продовжують через відеозв'язок

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 17:41
Перемовини між Україною та Росією продовжують через відеозв'язок
Українська та російська делегації на перемовинах у Біловезькій Пущі в Білорусі 7 березня. Фото: getty images

Перемовини між українською та російською делегацією, що раніше відбувалися очно в Білорусі, продовжуються через відеозв'язок.

Джерело: російське медіа "Интерфакс" з коментарем Пєскова, сайт Кремля, джерела УП в Офісі президента України, twitter-сторінка члена української делегації Михайла Подоляка

Пряма мова Пєскова: "Так, перемовини тривають у відеоформаті, делегацію й надалі очолює Володимир Мединський.

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Щодо деталей ми поки утримуємося від будь-яких коментарів".

Деталі: Про факт таких перемовин раніше 12 березня згадили на сайті Кремля. У пресрелізі стосовно змісту телефонної розмови російського президента Владіміра Путіна з німецьким канцлером Олафом Шольцем та французьким президентом Емманюелем Макроном зазначено, що Путін, мовляв, розповів їм про кілька раундів перемовин між українською та російськими делегаціями, що проводили у відеоформаті.

У коментарі російському "Интерфаксу" член російської делегації депутат Держдуми Леонід Слуцький підтвердив, що перемовини проходили в тому ж складі делегацій, що були в Біловезькій пущі.

ВІДЕО ДНЯ

Джерело УП в Офісі президента сказало, що українська сторона обговорює з росіянами розширення гуманітарних коридорів, насамперед з Маріуполя.

Близько 18:43 Михайло Подоляк на своїй twitter-сторінці оприлюднив світлину із головою ОП Андрієм Єрмаком і підтвердив, що перемовини будуть надалі проходити в безперервному відеоформаті.

Пряма мова Подоляка: "Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами". 

Деталі: Українська влада раніше не анонсувала і не заявляла про проведення зустрічей в онлайн-форматі з російською делегацією.

Передісторія: 

  • 27 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським домовилися про проведення перемовин української та російської делегацій на території Білорусі. Перший раунд перемовин відбувся 28 лютого в Гомельській області на берегах річки Прип’ять.
  • Другий раунд перемовин провели в Біловезькій пущі неподалік польсько-білоруського кордону 3 березня. Сторони тоді домовились про створення гуманітарних коридорів до міст, які опинилися в зоні активних бойових дій. Третій раунд пройшов у тому ж складі та місці 7 березня.
  • 10 березня пройшла перша зустріч українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби зі своїм візаві Сергеєм Лавровим у Туреччині. Але суттєвого прогресу щодо перемир’я у війні не досягли.
  • 10 березня Путін сказав на перемовинах із Лукашенком у Москві, що в перемовинах з Україною є "позитивні зрушення", про які він розповість за зачиненими дверима. Розпочинаючи війну проти України 24 лютого, Путін вимагав "денацифікації", "демілітаризації" та закріплення нейтрального статусу України.

Теми: Росіявійнаперемир’яОфіс президента
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