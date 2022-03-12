Перемовини між Україною та Росією продовжують через відеозв'язок

Українська та російська делегації на перемовинах у Біловезькій Пущі в Білорусі 7 березня. Фото: getty images

Перемовини між українською та російською делегацією, що раніше відбувалися очно в Білорусі, продовжуються через відеозв'язок.

Джерело: російське медіа "Интерфакс" з коментарем Пєскова, сайт Кремля, джерела УП в Офісі президента України, twitter-сторінка члена української делегації Михайла Подоляка

Пряма мова Пєскова: "Так, перемовини тривають у відеоформаті, делегацію й надалі очолює Володимир Мединський.

Щодо деталей ми поки утримуємося від будь-яких коментарів".

Деталі: Про факт таких перемовин раніше 12 березня згадили на сайті Кремля. У пресрелізі стосовно змісту телефонної розмови російського президента Владіміра Путіна з німецьким канцлером Олафом Шольцем та французьким президентом Емманюелем Макроном зазначено, що Путін, мовляв, розповів їм про кілька раундів перемовин між українською та російськими делегаціями, що проводили у відеоформаті.

У коментарі російському "Интерфаксу" член російської делегації депутат Держдуми Леонід Слуцький підтвердив, що перемовини проходили в тому ж складі делегацій, що були в Біловезькій пущі.

Джерело УП в Офісі президента сказало, що українська сторона обговорює з росіянами розширення гуманітарних коридорів, насамперед з Маріуполя.

Близько 18:43 Михайло Подоляк на своїй twitter-сторінці оприлюднив світлину із головою ОП Андрієм Єрмаком і підтвердив, що перемовини будуть надалі проходити в безперервному відеоформаті.

Пряма мова Подоляка: "Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами".

Деталі: Українська влада раніше не анонсувала і не заявляла про проведення зустрічей в онлайн-форматі з російською делегацією.

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