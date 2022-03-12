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Переговоры между Украиной и Россией продолжают по видеосвязи

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 18:41

Переговоры между украинской и российской делегацией, которые раньше проходили очно в Беларуси, продолжаются через видеосвязь.

Источник: российское медиа "Интерфакс" с комментарием Пескова, сайт Кремля, источники УП в Офисе президента Украины, twitter-страница члена украинской делегации Михаила Подоляка

Прямая речь Пескова: "Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский.

По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев".

Детали: О факте таких переговоров ранее 12 марта упомянули на сайте Кремля. В пресс-релизе по поводу содержания телефонного разговора российского президента Владимира Путина с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном отмечено, что Путин, мол, рассказал им о нескольких раундах переговоров между украинской и российскими делегациями, которые проводились в видеоформате.

В комментарии российскому "Интерфаксу" член российской делегации депутат Госдумы Леонид Слуцкий подтвердил, что переговоры проходили в том же составе делегаций, которые были в Беловежской пуще.

Источник УП в Офисе президента сказал, что украинская сторона обсуждает с русскими расширение гуманитарных коридоров, прежде всего из Мариуполя.

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Около 18:43 Михаил Подоляк на своей twitter-странице обнародовал фото с главой ОП Андреем Ермаком и подтвердил, что переговоры будут в дальнейшем проходить в непрерывном видеоформате.

Прямая речь Подоляка: "Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесткими предыдущими директивами".

Детали: Украинские власти ранее не анонсировали и не заявляли о проведении встреч в онлайн-формате с российской делегацией.

Предыстория:

  • 27 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским договорились о проведении переговоров украинской и российской делегаций на территории Беларуси. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области на берегах реки Припять.
  • Второй раунд переговоров провели в Беловежской пуще вблизи польско-белорусской границы 3 марта. Стороны тогда договорились о создании гуманитарных коридоров в города, которые оказались в зоне активных боевых действий. Третий раунд прошел в том же составе и месте 7 марта.
  • 10 марта прошла первая встреча украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы со своим визави Сергеем Лавровым в Турции. Но существенного прогресса в перемирии в войне не достигли.
  • 10 марта Путин сказал на переговорах с Лукашенко в Москве, что в переговорах с Украиной есть "положительные подвижки", о которых он расскажет за закрытыми дверями. Начиная войну против Украины 24 февраля, Путин требовал "денацификации", "демилитаризации" и закрепления нейтрального статуса Украины.

Темы: РосcиявойнаперемириеОфис президента
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