У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта, росіяни відкрили вогонь

У Херсоні кілька тисяч людей вийшли на мирну акція "Херсон – це Україна". Пізніше на мітингу окупанти відкрили вогонь.

Джерело: очевидець Олена Козак у Facebook, об'єднання "Інформаційний спротив", Суспільне. Херсон

Деталі: Багато людей тримають плакати і українські прапори.

Як видно з відео Козак, люди скандують "Додому", "Домой пока живой", "Україна понад усе", "Слава нації – смерть ворогам", "Русский солдат, иди на**й", "Херсон – це Україна", "Россия – параша, победа будет наша".

Люди мітингують, попри те, що довкола стоять десятки озброєних російських солдатів і багато російської техніки.

За даними "Інформаційного спротиву" загалом на акцію протесту проти проголошення окупантами т.з. "ХНР" вийшли близько 10 тисяч херсонців.

Пізніше на мітингу в Херсоні окупанти відкрили вогонь. Люди в цей час скандували: "Російський солдат – фашистський окупант!"

«Русский солдат - фашистский оккупант!» ❗️На митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь pic.twitter.com/ofaUYqpECl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

За словами місцевого журналіста Костянтина Риженка, на мітингу були постріли по ногах. Щонайменше одному хлопцю окупанти поцілили в ногу гумовою кулею.

«Русский солдат - фашистский оккупант!» ❗️На митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь pic.twitter.com/ofaUYqpECl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

Також у Херсоні кілька людей мітингували на підтримку окупантів. Вони тримали червоні прапори СРСР.

Серед них депутат міськради Ігор Семенчев, колишній заступник мера Херсона Сергій Черевко, проросійський херсонський активіст Кирило Стремоусов, викладач Херсонської академії безперервної освіти Тетяна Кузьмич, колишній мер Херсона Володимир Сальдо і Геннадій Бальбота.

Скриншот зі стріму

Що було раніше: У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі Запорізької області 13 березня роз'їжджає військова техніка, з якої гучномовцями російською мовою попереджають про заборону мітингів та демонстрацій. Але як свідчить відео, записане на вулицях міста, мелітопольці це звернення і самих окупантів посилають у міжнародно відомому напрямку – за російським кораблем.

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