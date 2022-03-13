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У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта, росіяни відкрили вогонь

Ірина БалачукНеділя, 13 березня 2022, 13:15
У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта, росіяни відкрили вогонь
Фото Суспільне. Херсон

У Херсоні кілька тисяч людей вийшли на мирну акція "Херсон – це Україна". Пізніше на мітингу окупанти відкрили вогонь.  

Джерело: очевидець Олена Козак у Facebook, об'єднання "Інформаційний спротив", Суспільне. Херсон

Деталі: Багато людей тримають плакати і українські прапори. 

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Як видно з відео Козак, люди скандують "Додому", "Домой пока живой", "Україна понад усе", "Слава нації – смерть ворогам", "Русский солдат, иди на**й", "Херсон – це Україна", "Россия – параша, победа будет наша".

Люди мітингують, попри те, що довкола стоять десятки озброєних російських солдатів і багато російської техніки.

ВІДЕО ДНЯ
 

За даними "Інформаційного спротиву" загалом на акцію протесту проти проголошення окупантами т.з. "ХНР" вийшли близько 10 тисяч херсонців.

Пізніше на мітингу в Херсоні окупанти відкрили вогонь. Люди в цей час скандували: "Російський солдат – фашистський окупант!"

За словами місцевого журналіста Костянтина Риженка, на мітингу були постріли по ногах. Щонайменше одному хлопцю окупанти поцілили в ногу гумовою кулею.

Також у Херсоні кілька людей мітингували на підтримку окупантів. Вони тримали червоні прапори СРСР.

Серед них депутат міськради Ігор Семенчев, колишній заступник мера Херсона Сергій Черевко, проросійський херсонський активіст Кирило Стремоусов, викладач Херсонської академії безперервної освіти Тетяна Кузьмич, колишній мер Херсона Володимир Сальдо і Геннадій Бальбота. 

 
Скриншот зі стріму 

Що було раніше: У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі Запорізької області 13 березня роз'їжджає військова техніка, з якої гучномовцями російською мовою попереджають про заборону мітингів та демонстрацій. Але як свідчить відео, записане на вулицях міста, мелітопольці це звернення і самих окупантів посилають у міжнародно відомому напрямку – за російським кораблем.

Передісторія:

  • Після того, як у Херсон тимчасово зайшли окупанти, у місті та області регулярно відбуваються акції протесту проти загарбників.  
  • У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян. Також російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою. Допомогу від окупантів мешканці брати відмовляються. 
  • Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага. 
  • 12 березня Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення "ХНР".

Теми: Херсонвійнамітинги
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