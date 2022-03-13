В Херсоне тысячи человек вышли на митинг против оккупанта, россияне открыли огонь

В Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирную акцию "Херсон – это Украина". Позже на митинге оккупанты открыли огонь.

Источник: очевидец Елена Козак в Facebook, объединение "Информационное сопротивление", Общественное. Херсон

Детали: Многие держат плакаты и украинские флаги.

Реклама:

Как видно из видео Казак, люди скандируют "Домой", "Домой пока живой", "Украина превыше всего", "Слава нации – смерть врагам", "Русский солдат, иди на**й", "Херсон – это Украина", "Россия – параша, победа будет наша".

Люди митингуют, несмотря на то, что вокруг стоят десятки вооруженных русских солдат и многие российские техники.

ВИДЕО ДНЯ

По данным "Информационного сопротивления", на акцию протеста против провозглашения оккупантами т.н. "ХНР" вышло около 10 тысяч херсонцев.

Позже на митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь. Люди в это время скандировали: "Русский солдат – фашистский оккупант!".

«Русский солдат - фашистский оккупант!» ❗️На митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь pic.twitter.com/ofaUYqpECl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

По словам местного журналиста Константина Рыженко, на митинге были выстрелы по ногам. Как минимум одному парню оккупанты попали в ногу резиновой пулей.

«Русский солдат - фашистский оккупант!» ❗️На митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь pic.twitter.com/ofaUYqpECl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

Также в Херсоне несколько людей митинговали в поддержку оккупантов. Они держали красные флаги СССР.

Среди них депутат горсовета Игорь Семенчев, бывший заместитель мэра Херсона Сергей Черевко, пророссийский херсонский активист Кирилл Стремоусов, преподавательница Херсонской академии беспрерывного образования ТатьянаКузьмич, бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, Геннадий Бальбота.

Скриншот из стрима

Что было раньше: Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе Запорожской области 13 марта разъезжает военная техника, из которой через громкоговорители на русском языке жителей предупреждают о запрете митингов и демонстраций. Вместе с тем, как свидетельствует видео, записаннное на улицах города, мелитопольцы это обращение и самих оккупантов посылают в международно известном направлении – вслед за русским кораблем.

Предыстория: