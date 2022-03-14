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Окупанти підривали міни просто під енергоблоком ЗАЕС – Енергоатом

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 15:58
Наслідки обстрілу Запорізької АЕС російськими окупантами

Російські військові, які захопили Запорізьку АЕС, підірвали частину мін, які не розірвалися на атомній електростанції, просто біля енергоблоку №1.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?"

Деталі: В "Енергоатомі" заявили, що під час вибухів персонал залишав робочі місця.

Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.

В "Енергоатомі" підкреслили, що на даний момент на Запорізькій АЕС присутні 11 представників "Росатому", тому, "очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньою безпосередньою участю".  

Таким чином російський концерн порушує всі міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше "Енергоатом" повідомив, що окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

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Що було раніше: 12 березня керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому".

11 березня на ЗАЕС завезли цивільних росіян. 12 березня стало відомо, що їх разом 11 і що всі вони працівники "Росатому".

"Росатом" заявив, що захоплена росіянами Запорізька АЕС не перебуває під його контролем.

Передісторія:

  • У ніч на 4 березня ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили – і пожежу загасили
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.

 

Теми: ЗапоріжжяАЕСвійна
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