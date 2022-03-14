Оккупанты подорвали мины прямо под энергоблоком ЗАЭС – Энергоатом
Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС, взорвали часть неразорвавшихся на атомной электростанции мин прямо у энергоблока №1.
Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram
Дословно Энергоатом: "Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?"
Детали: В "Энергоатоме" заявили, что во время взрывов персонал покидал рабочие места.
Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что на данный момент на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей "Росатома", поэтому, "очевидно, что подрывы боеприпасов на площадке станции совершаются при их непосредственном участии".
Таким образом, российский концерн нарушает все международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.
Ранее "Энергоатом" сообщил, что захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
Что было раньше: 12 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".
11 марта на ЗАЭС привезли гражданских россиян. 12 марта стало известно, что их 11 человек и все они работники "Росатома".
"Росатом" заявил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС не находится под его контролем.
Предыстория:
- В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
- Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и пожар погасили.
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
- В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.