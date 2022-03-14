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Оккупанты подорвали мины прямо под энергоблоком ЗАЭС – Энергоатом

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 14:58
Оккупанты подорвали мины прямо под энергоблоком ЗАЭС – Энергоатом
Последствия обстрела Запорожской АЭС российскими оккупантами

Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС, взорвали часть неразорвавшихся на атомной электростанции мин прямо у энергоблока №1.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?"

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Детали: В "Энергоатоме" заявили, что во время взрывов персонал покидал рабочие места.

Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что на данный момент на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей "Росатома", поэтому, "очевидно, что подрывы боеприпасов на площадке станции совершаются при их непосредственном участии".

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Таким образом, российский концерн нарушает все международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.

Ранее "Энергоатом" сообщил, что захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Что было раньше: 12 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".  

11 марта на ЗАЭС привезли гражданских россиян. 12 марта стало известно, что их 11 человек и все они работники "Росатома".

"Росатом" заявил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС не находится под его контролем.

Предыстория:

  • В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и пожар погасили
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Темы: ЗапорожьеАЭСвойна
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