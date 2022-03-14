Оккупанты подорвали мины прямо под энергоблоком ЗАЭС – Энергоатом

Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС, взорвали часть неразорвавшихся на атомной электростанции мин прямо у энергоблока №1.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно Энергоатом: "Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?"

Детали: В "Энергоатоме" заявили, что во время взрывов персонал покидал рабочие места.

Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что на данный момент на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей "Росатома", поэтому, "очевидно, что подрывы боеприпасов на площадке станции совершаются при их непосредственном участии".

Таким образом, российский концерн нарушает все международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.

Ранее "Энергоатом" сообщил, что захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Что было раньше: 12 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

11 марта на ЗАЭС привезли гражданских россиян. 12 марта стало известно, что их 11 человек и все они работники "Росатома".

"Росатом" заявил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС не находится под его контролем.

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