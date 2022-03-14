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Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 23:16
Иван Федоров, фото с Facebook

Русские вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".

Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену оккупантов, но его судьба неизвестна".

Детали: В ОВА также сообщили, что в понедельник в оккупированном Бердянске прошел митинг протеста, а в Мелитополе провести митинг в поддержку мэра Ивана Федорова оккупанты не дали. Вооруженные русские военные оцепили площадь и оттеснили людей. Свои действия они сопровождали предупреждениями по громкоговорителям о запрете митингов.

Предыстория:

  • Мелитопольцы с первого дня въезда российских оккупантов в город выходят на митинги и скандируют на украинском и русском языке "Мелітополь - це Україна" та "Домой пока живой!".
  • 10 марта оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову, но потом отпустили
  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения. Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.
  • 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
  • Позже русские похитили главу районного совета Мелитополя Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.

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Темы: МелитопольЛугансквойна
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