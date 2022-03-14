Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Русские вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".

Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену оккупантов, но его судьба неизвестна".

Детали: В ОВА также сообщили, что в понедельник в оккупированном Бердянске прошел митинг протеста, а в Мелитополе провести митинг в поддержку мэра Ивана Федорова оккупанты не дали. Вооруженные русские военные оцепили площадь и оттеснили людей. Свои действия они сопровождали предупреждениями по громкоговорителям о запрете митингов.

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