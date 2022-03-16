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У Хорватії заарештували яхту Медведчука – ЗМІ

Денис Карловський, Михайло ТкачСереда, 16 березня 2022, 17:46
Яхта Royal Romance в порту Рієки. Фото: Михайло Ткач, Уп

Хорватські правоохоронці заарештували дороговартісну яхту народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: хорватське видання Novi list з посиланням на неназвані джерела в поліції

Деталі: Поліція заарештувала яхту Медведчука Royal Romance, яка була пришвартована в порту хорватського міста Рієка. 

Арешт означає, що судно не може покинути межі порту. 

За словами журналістів, влада наклала арешти на ще кілька суден, які пов’язують з російськими можновладцями. 

Видання повідомляє, що арешт наклали відповідно до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти політиків і посадовців, яких пов’язують із Кремлем.

Журналісти зазначають, що 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.

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Нагадаємо: Хрещеним батьком 17-річної дочки Медведчука Дарини є російський президент Володимир Путін, який 24 лютого розпочав повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Передісторія:

  • З травня 2021 року керівник проросійської парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації.
  • За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви. На четвертий день після нападу Росії на Україну стало відомо, що кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук втік. 
  • "Українська правда" з'ясувала 13 березня, що яхта Медведчука Royal Romance пришвартована в Рієці в Хорватії. 8 липня 2021 року журналісти розслідувачі "Слідство.Інфо" повідомляли що у березні яхта "Royal Romance", якою володіла родина народного депутата від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктора Медведчука, змінила власника, аби уникнути українських санкцій, 

Теми: МедведчуксанкціїХорватіякорупція
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