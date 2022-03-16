У Хорватії заарештували яхту Медведчука – ЗМІ

Хорватські правоохоронці заарештували дороговартісну яхту народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: хорватське видання Novi list з посиланням на неназвані джерела в поліції

Деталі: Поліція заарештувала яхту Медведчука Royal Romance, яка була пришвартована в порту хорватського міста Рієка.

Реклама:

Арешт означає, що судно не може покинути межі порту.

За словами журналістів, влада наклала арешти на ще кілька суден, які пов’язують з російськими можновладцями.

Видання повідомляє, що арешт наклали відповідно до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти політиків і посадовців, яких пов’язують із Кремлем.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти зазначають, що 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.

Читайте також: Втікач №1. В пошуках Медведчука

Нагадаємо: Хрещеним батьком 17-річної дочки Медведчука Дарини є російський президент Володимир Путін, який 24 лютого розпочав повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Передісторія: