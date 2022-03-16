В Хорватии арестовали яхту Медведчука – СМИ

Яхта Royal Romance в порту Риека в Хорватии. Фото: Михаил ткач, уп

Хорватские правоохранители арестовали дорогостоящую яхту народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: хорватское издание Novi list со ссылкой на неназванные источники в полиции

Детали: Полиция арестовала яхту Медведчука Royal Romance, пришвартованную в порту хорватского города Риека.

Арест означает, что судно не может покинуть пределы порта.

По словам журналистов, власти наложили аресты на еще несколько судов, которые связывают с российскими чиновниками.

Издание сообщает, что арест наложили в соответствии с санкциями Европейского Союза, введенными против политиков и чиновников, связываемых с Кремлем.

Журналисты отмечают, что 92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.

Читайте также: Беглец №1. В поисках Медведчука

Напомним: Крестным отцом 17-летней дочери Медведчука Дарьи является российский президент Владимир Путин, который 24 февраля начал полномасштабное военное вторжение в Украину.

Предыстория: