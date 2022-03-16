В Хорватии арестовали яхту Медведчука – СМИ
Хорватские правоохранители арестовали дорогостоящую яхту народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Источник: хорватское издание Novi list со ссылкой на неназванные источники в полиции
Детали: Полиция арестовала яхту Медведчука Royal Romance, пришвартованную в порту хорватского города Риека.
Арест означает, что судно не может покинуть пределы порта.
По словам журналистов, власти наложили аресты на еще несколько судов, которые связывают с российскими чиновниками.
Издание сообщает, что арест наложили в соответствии с санкциями Европейского Союза, введенными против политиков и чиновников, связываемых с Кремлем.
Журналисты отмечают, что 92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.
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Напомним: Крестным отцом 17-летней дочери Медведчука Дарьи является российский президент Владимир Путин, который 24 февраля начал полномасштабное военное вторжение в Украину.
Предыстория:
- С мая 2021 года руководитель пророссийской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
- За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы. На четвертый день после нападения России на Украину стало известно, что кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук сбежал.
- "Украинская правда" выяснила 13 марта, что яхта Медведчука Royal Romance пришвартована в Риеке в Хорватии. 8 июля 2021 года журналисты расследователи "Следство.Инфо" сообщали, что в марте яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сменила владельца, чтобы избежать украинских санкций.