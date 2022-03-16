Мэра Мелитополя освободили из плена русских

Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из русского плена.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава ОПУ Андрей Ермак

Детали: Тимошенко сообщил, что завершилась "спецоперация" по освобождению Федорова из российского плена.

Ермак сообщил, что Федоров разговаривает с президентом Владимиром Зеленским.

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