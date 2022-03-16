Мэра Мелитополя освободили из плена русских
Среда, 16 марта 2022, 18:59
Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из русского плена.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава ОПУ Андрей Ермак
Детали: Тимошенко сообщил, что завершилась "спецоперация" по освобождению Федорова из российского плена.
Ермак сообщил, что Федоров разговаривает с президентом Владимиром Зеленским.
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Предыстория:
- 11 марта русские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
- 12 марта на митинге мирных жителей против похищения мэра, русские военные похитили координатора протестных акций Ольгу Гайсумову. 13 марта русские оккупанты пленили председателя районного совета Мелитополя Сергея Прыйму и попытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.
- После похищения Федорова, русские захватчики назначили депутата горсовета от партии "Оппозиционный блок" исполняющей обязанности мэра. Она сразу призвала жителей не противиться оккупантам. Однако депутаты горсовета на внеочередном заседании обратились в Офис Генерального прокурора немедленно начать производство против и.о. мэра от "Опблока" за государственную измену, и призывали не слушать ее призывов к коллаборации с оккупантами.
- 14 марта военная администрация Запорожской области сообщила, что Федорова вывезли в оккупированный Луганск. Власти заверили, что украинские правоохранители принимают меры по немедленному освобождению Федорова из плена.
- Президент Владимир Зеленский обращался к лидерам стран мира, в частности к премьер-министру Израиля Нафтали Бенетту, с просьбой давить на российские власти касательно освобождения похищенного Федорова. С требованиями к русским оккупантам освободить похищенного Федорова обращалась конференция мэров США.