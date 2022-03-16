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В Офісі президента показали відео першої розмови Федорова після звільнення

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 18:51
В Офісі президента показали відео першої розмови Федорова після звільнення
Звільнений з полону мер Мелітополя Іван Федоров. ФОто: facebook-сторінка політика

В Офісі президента оприлюднили відео телефонної розмови президента Володимира Зеленського із мером Мелітополя Івана Федорова після звільнення з полону російських окупантів.

Джерело: заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко

Деталі: Президент привітав Федорова зі звільненням з полону окупантів і порадів, що він живий і в безпеці.

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У свою чергу, Федоров подякував президентові за проведення спецоперації. Також мер Мелітополя попросив 1-2 дні для відпочинку й запевнив, що відразу готовий ставати до роботи.

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Увечері 16 березня стало відомо, що українські спецслужби звільнили з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова звільнили.
  • 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. За словами президента Володимира Зеленського, Федорова катують у підвалі, аби він на відео висловив підтримку російській окупації.
  • 14 березня військова адміністрація Запорізької області повідомила, що Федорова вивезли до окупованого Луганська. Влада запевнила, що українські правоохоронці вживають заходи щодо негайного звільнення Федорова з полону.
  • Президент Володимир Зеленський звертався до лідерів світу, зокрема до прем'єрі Ізраїля Нафталі Бенета, із проханням тиснути на російську владу щодо звільнення викраденого Федорова. Із вимогами до російських окупантів звільнити викраденого Федорова зверталася конференція мерів США.
  • Після викрадення Федорова, окупанти призначили депутатку міськради від партії "Опозиційний блок" виконувачкою обов'язків мера. Вона відразу закликала мешканців не опиратися окупантам. Однак, депутати міськради на позачерговому засіданні звернулися до Офісу Генерального прокурора негайно розпочати провадження проти в.о. мера від "Опоблоку" за державну зраду, і закликали не слухати її закликів до колаборації з окупантами.

Теми: МелітопольокупаціяполоненіОфіс президента
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