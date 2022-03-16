В Офісі президента показали відео першої розмови Федорова після звільнення

В Офісі президента оприлюднили відео телефонної розмови президента Володимира Зеленського із мером Мелітополя Івана Федорова після звільнення з полону російських окупантів.

Джерело: заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко

Деталі: Президент привітав Федорова зі звільненням з полону окупантів і порадів, що він живий і в безпеці.

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У свою чергу, Федоров подякував президентові за проведення спецоперації. Також мер Мелітополя попросив 1-2 дні для відпочинку й запевнив, що відразу готовий ставати до роботи.

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