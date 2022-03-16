В Офисе президента показали видео первого разговора Федорова после освобождения

В Офисе президента обнародовали видео телефонного разговора президента Владимира Зеленского с мэром Мелитополя Ивана Федорова после освобождения из плена российских оккупантов.

Источник: заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко

Детали: Президент поздравил Федорова с освобождением из плена оккупантов и порадовался, что они жив и в безопасности.

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В свою очередь, Федоров поблагодарил президента за проведение спецоперации. Мэр Мелитополя попросил 1-2 дня для отдыха и заверил, что сразу готов становиться к работе.

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