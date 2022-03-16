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В Офисе президента показали видео первого разговора Федорова после освобождения

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 18:51
В Офисе президента показали видео первого разговора Федорова после освобождения
Освобожденный из плена мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: facebook-страница политика

В Офисе президента обнародовали видео телефонного разговора президента Владимира Зеленского с мэром Мелитополя Ивана Федорова после освобождения из плена российских оккупантов.

Источник: заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко

Детали: Президент поздравил Федорова с освобождением из плена оккупантов и порадовался, что они жив и в безопасности.

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В свою очередь, Федоров поблагодарил президента за проведение спецоперации. Мэр Мелитополя попросил 1-2 дня для отдыха и заверил, что сразу готов становиться к работе.

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ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вечером 16 марта стало известно, что украинские спецслужбы освободили из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова уволили.
  • 11 марта русские оккупанты похитили Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
  • 14 марта военная администрация Запорожской области сообщила, что Федорова вывезли в оккупированный Луганск. Власти заверили, что украинские правоохранители принимают меры по немедленному освобождению Федорова из плена.
  • Президент Владимир Зеленский обращался к лидерам стран мира, в частности к премьер-министру Израиля Нафтали Бенетту, с просьбой давить на российские власти касательно освобождения похищенного Федорова. С требованиями к русским оккупантам освободить похищенного Федорова обращалась конференция мэров США.
  • После похищения Федорова, русские захватчики назначили депутата горсовета от партии "Оппозиционный блок" исполняющей обязанности мэра. Она сразу призвала жителей не противиться оккупантам. Однако депутаты горсовета на внеочередном заседании обратились в Офис Генерального прокурора немедленно начать производство против и.о. мэра от "Опблока" за государственную измену, и призывали не слушать ее призывов к коллаборации с оккупантами.

Темы: МелитопольоккупацияпленныеОфис президента
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