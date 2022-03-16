В Офисе президента показали видео первого разговора Федорова после освобождения
Среда, 16 марта 2022, 18:51
В Офисе президента обнародовали видео телефонного разговора президента Владимира Зеленского с мэром Мелитополя Ивана Федорова после освобождения из плена российских оккупантов.
Источник: заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко
Детали: Президент поздравил Федорова с освобождением из плена оккупантов и порадовался, что они жив и в безопасности.
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В свою очередь, Федоров поблагодарил президента за проведение спецоперации. Мэр Мелитополя попросил 1-2 дня для отдыха и заверил, что сразу готов становиться к работе.
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Предыстория:
- Вечером 16 марта стало известно, что украинские спецслужбы освободили из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова уволили.
- 11 марта русские оккупанты похитили Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
- 14 марта военная администрация Запорожской области сообщила, что Федорова вывезли в оккупированный Луганск. Власти заверили, что украинские правоохранители принимают меры по немедленному освобождению Федорова из плена.
- Президент Владимир Зеленский обращался к лидерам стран мира, в частности к премьер-министру Израиля Нафтали Бенетту, с просьбой давить на российские власти касательно освобождения похищенного Федорова. С требованиями к русским оккупантам освободить похищенного Федорова обращалась конференция мэров США.
- После похищения Федорова, русские захватчики назначили депутата горсовета от партии "Оппозиционный блок" исполняющей обязанности мэра. Она сразу призвала жителей не противиться оккупантам. Однако депутаты горсовета на внеочередном заседании обратились в Офис Генерального прокурора немедленно начать производство против и.о. мэра от "Опблока" за государственную измену, и призывали не слушать ее призывов к коллаборации с оккупантами.