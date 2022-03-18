7 годин з мішком на голові – мер Мелітополя розповів про своє викрадення

Звільнений після викрадення російськими загарбниками міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що його возили 7 годин з мішком на голові та утримували в СІЗО.

Джерело: Федоров в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время"

Пряма мова: "…це досить важке випробування, коли сім годин тебе возять з мішком на голові, не розуміючи, де, куди – ті особи, які тебе возять, ти їм абсолютно не довіряєш…".

"Я перебував у Мелітополі, у СІЗО міста Мелітополя.

У камері, коли зі мною вели переговори, коли від мене треба було щось отримати, часом було п'ять, шість, сім військових навколо мене зі зброєю.

Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сім людей зі зброєю, що знаходяться поруч, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію.

Або в сусідній камері когось катували – і були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами і так далі. Тому всі ці шість днів були досить важкі".

"…обмін відбувався у Василівському районі, поряд із Василівкою. Умовно на лінії розмежування, яку сьогодні контролюють Збройні сили України та Збройні сили Російської Федерації".

Деталі: Федоров розповів, що підписав ряд документів, і завдяки цьому йому вдалося "лишитися цілим". Мер уточнив, що підписані ним папери не мають юридичної цінності.

Крім того, Федоров сказав, що тим російським строковикам, на яких його виміняли, по 18-19 років.

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