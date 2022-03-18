7 часов с мешком на голове – мэр Мелитополя рассказал о своем похищении
Освобожденный после похищения российскими захватчиками городской председатель Мелитополя Иван Федоров рассказал, что его возили 7 часов с мешком на голове и удерживали в СИЗО.
Источник: Федоров в интервью телеканалу "Настоящее время"
Прямая речь: "…это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда – те лица, которые тебя возят, ты им совершенно не доверяешь…".
"Я находился в Мелитополе, в СИЗО города Мелитополя.
В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось пять, шесть, семь военных вокруг меня с оружием.
Они меня руками не трогали, но поверьте, семь человек с оружием, находящихся рядом, достаточно, чтобы внушительно довести свою позицию.
Либо в соседней камере кого-то пытали – и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением, с пытками и так далее. Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы".
"…обмен проходил в Васильевском районе, рядом с Васильевкой. Условно на линии разграничения, которую сегодня контролируют Вооруженные силы Украины и Вооруженные силы Российской Федерации".
Детали: Федоров рассказал, что подписал ряд документов, и благодаря этому ему удалось "остаться целиком". Мэр уточнил, что подписанные им бумаги не имеют юридической ценности.
Кроме того, Федоров сказал, что российским срочникам, на которых его выменяли, по 18-19 лет.
Предыстория:
- 11 марта российкие оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, к Федорову применяют пытки в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
- 12 марта на митинге мирных жителей против похищения мэра, российские военные похитили координатора протестных акций Ольгу Гайсумову. 13 марта российские оккупанты взяли в плен председателя районного совета Мелитополя Сергея Прыйму и попытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.
- После похищения Федорова российские захватчики назначили депутата горсовета от партии "Оппозиционный блок" исполняющей обязанности мэра. Она сразу призвала жителей не противиться оккупантам. Однако депутаты горсовета на внеочередном заседании обратились в Офис Генерального прокурора немедленно начать производство против и.о. мэра от "Опблока" за государственную измену, и призывали не слушать ее призывов к коллаборации с оккупантами.
- 14 марта военная администрация Запорожской области сообщила, что Федорова вывезли в оккупированный Луганск. Власти заверили, что украинские правоохранители принимают меры по немедленному освобождению Федорова из плена.
- Мэра Мелитополя Ивана Федорова 16 марта освободили из российского плена.