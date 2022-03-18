7 часов с мешком на голове – мэр Мелитополя рассказал о своем похищении

Освобожденный после похищения российскими захватчиками городской председатель Мелитополя Иван Федоров рассказал, что его возили 7 часов с мешком на голове и удерживали в СИЗО.

Источник: Федоров в интервью телеканалу "Настоящее время"

Прямая речь: "…это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда – те лица, которые тебя возят, ты им совершенно не доверяешь…".

"Я находился в Мелитополе, в СИЗО города Мелитополя.

В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось пять, шесть, семь военных вокруг меня с оружием.

Они меня руками не трогали, но поверьте, семь человек с оружием, находящихся рядом, достаточно, чтобы внушительно довести свою позицию.

Либо в соседней камере кого-то пытали – и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением, с пытками и так далее. Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы".

"…обмен проходил в Васильевском районе, рядом с Васильевкой. Условно на линии разграничения, которую сегодня контролируют Вооруженные силы Украины и Вооруженные силы Российской Федерации".

Детали: Федоров рассказал, что подписал ряд документов, и благодаря этому ему удалось "остаться целиком". Мэр уточнил, что подписанные им бумаги не имеют юридической ценности.

Кроме того, Федоров сказал, что российским срочникам, на которых его выменяли, по 18-19 лет.

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