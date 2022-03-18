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Минобороны РФ предлагает капитуляцию защитникам Мариуполя, Украина отказалась

Денис КарловскийПятница, 18 марта 2022, 20:15
Минобороны РФ предлагает капитуляцию защитникам Мариуполя, Украина отказалась

Российское министерство обороны заявило, что якобы гарантирует сохранение жизни защитникам Мариуполя, если они сложат оружие и сдадутся.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости", обращение капитана полка "Азов" Святослава Паламара

Детали: Минобороны РФ якобы готово сохранить жизнь бойцам украинских сил обороны Мариуполя, если они сложат оружие. Российская пропаганда продолжает называть их "националистами".

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В полку "Азов" заявляли, что Мариуполь врагу никто отдавать не будет. Там пообещали, что Мариуполь останется украинским городом, и объяснили, что РФ стремится захватить порт в Донецкой области, чтобы создать коридор по суше в Крым и показать слабость украинского государства.

Предыстория:

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил 18 марта, что деблокада Мариуполя военными средствами пока не возможна.
  • Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты уничтожили 80-90% зданий города, и они не подлежат ремонту.
  • Журналисты международного новостного агентства Associated Press считают, что Путин применяет в Мариуполе свою любимую тактику средневековой осады города и медленного уничтожения гражданских, к которой он прибегал в Сирии.
  • Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны возразили, что их самолеты не причастны к бомбардировкам и соврали о провокации "азовцев" из подрыва театра.
  • Впоследствии в Maxar Technologies показали спутниковые снимки, что перед и позади здания на асфальте были большие надписи белой краской "Дети", так что летчики авиации точно могли видеть его перед решением о сбросе авиабомбы.

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Темы: МариупольРосcиявойнабоевые действия
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