Минобороны РФ предлагает капитуляцию защитникам Мариуполя, Украина отказалась

Российское министерство обороны заявило, что якобы гарантирует сохранение жизни защитникам Мариуполя, если они сложат оружие и сдадутся.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости", обращение капитана полка "Азов" Святослава Паламара

Детали: Минобороны РФ якобы готово сохранить жизнь бойцам украинских сил обороны Мариуполя, если они сложат оружие. Российская пропаганда продолжает называть их "националистами".

В полку "Азов" заявляли, что Мариуполь врагу никто отдавать не будет. Там пообещали, что Мариуполь останется украинским городом, и объяснили, что РФ стремится захватить порт в Донецкой области, чтобы создать коридор по суше в Крым и показать слабость украинского государства.

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