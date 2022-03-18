Минобороны РФ предлагает капитуляцию защитникам Мариуполя, Украина отказалась

Российское министерство обороны заявило, что якобы гарантирует сохранение жизни защитникам Мариуполя, если они сложат оружие и сдадутся.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости", обращение капитана полка "Азов" Святослава Паламара

Детали: Минобороны РФ якобы готово сохранить жизнь бойцам украинских сил обороны Мариуполя, если они сложат оружие. Российская пропаганда продолжает называть их "националистами".

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В полку "Азов" заявляли, что Мариуполь врагу никто отдавать не будет. Там пообещали, что Мариуполь останется украинским городом, и объяснили, что РФ стремится захватить порт в Донецкой области, чтобы создать коридор по суше в Крым и показать слабость украинского государства.

Предыстория:

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил 18 марта, что деблокада Мариуполя военными средствами пока не возможна.

Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты уничтожили 80-90% зданий города, и они не подлежат ремонту.

Журналисты международного новостного агентства Associated Press считают, что Путин применяет в Мариуполе свою любимую тактику средневековой осады города и медленного уничтожения гражданских, к которой он прибегал в Сирии.

Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны возразили, что их самолеты не причастны к бомбардировкам и соврали о провокации "азовцев" из подрыва театра.

Впоследствии в Maxar Technologies показали спутниковые снимки, что перед и позади здания на асфальте были большие надписи белой краской "Дети", так что летчики авиации точно могли видеть его перед решением о сбросе авиабомбы.