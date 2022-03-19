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Китайський урядовець каже, що НАТО не слід тиснути на Росію і зняти санкції

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 21:54
Поліцейські вартують біля Забороненого міста в Пекіні 18 березня. фото ілюстративне: getty images

Заступник міністра закордонних справ Китаю Лі Юйчень назвав санкції, запроваджені Заходом проти Росії, "обурливими" і застеріг, що НАТО не варто "заганяти РФ у куток".

Джерело: Reuters з коментарем Юйченя

Пряма мова Юйченя: "Санкції проти Росії стають дедалі більш обурливими.

Історія доводила неодноразово, що санкції не здатні розв’язати проблеми. Санкції можуть лише нашкодити звичайним людям, вплинути на економічну й фінансову систему, і таким чином погіршити світову економіку".

Деталі: Юйчень додав, що російських громадян безпідставно позбавили їхніх активів закордоном, які законно належать цим людям.

Він додав, що запроваджені Заходом санкції не були погоджені Радою безпеки ООН та були здійснені без консультацій з рештою світу. 

Крім того, він підтримав версію подій, на якій наполягає Росія. Мовляв, НАТО проводило агресивну політику розширення на схід і почало безпосередньо загрожувати безпеці Росії.

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Пряма мова Юйченя: "Ці намагання досягти абсолютної безпеки (з боку НАТО – ред.) призвели якраз до повної відсутності безпеки. 

Ще більш важко уявити наслідки від того, що велику державу, особливо з ядерною зброєю, будуть заганяти в куток".

Передісторія: 

  • 13 березня журналісти New York Times зі своїх джерел заявили, що Росія звернулась до Китаю із проханням надати військову та фінансову допомогу на тлі невдач в Україні. Financial Times зі своїх джерел після перемовин представника Білого дому з представником Китаю в Римі 15 березня повідомило, що Росія попросила 5 типів озброєння.
  • За даними американської розвідки, Китай нібито висловив готовність надати таку допомогу.
  • 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіня з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому.
  • В Офісі президента України порадили уряду Китаю не ставати на бік Росії й поглянути на обсяг торгівлі з Росією та США, і зробити "правильний вибір".
  • Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.

Теми: КитайсанкціїНАТОРосія
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