Китайський урядовець каже, що НАТО не слід тиснути на Росію і зняти санкції

Заступник міністра закордонних справ Китаю Лі Юйчень назвав санкції, запроваджені Заходом проти Росії, "обурливими" і застеріг, що НАТО не варто "заганяти РФ у куток".

Джерело: Reuters з коментарем Юйченя

Пряма мова Юйченя: "Санкції проти Росії стають дедалі більш обурливими.

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Історія доводила неодноразово, що санкції не здатні розв’язати проблеми. Санкції можуть лише нашкодити звичайним людям, вплинути на економічну й фінансову систему, і таким чином погіршити світову економіку".

Деталі: Юйчень додав, що російських громадян безпідставно позбавили їхніх активів закордоном, які законно належать цим людям.

Він додав, що запроваджені Заходом санкції не були погоджені Радою безпеки ООН та були здійснені без консультацій з рештою світу.

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Крім того, він підтримав версію подій, на якій наполягає Росія. Мовляв, НАТО проводило агресивну політику розширення на схід і почало безпосередньо загрожувати безпеці Росії.

Пряма мова Юйченя: "Ці намагання досягти абсолютної безпеки (з боку НАТО – ред.) призвели якраз до повної відсутності безпеки.

Ще більш важко уявити наслідки від того, що велику державу, особливо з ядерною зброєю, будуть заганяти в куток".

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