США попередили союзників, що Китай готовий надати Росії військову допомогу – ЗМІ

Американські дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу Росії на тлі війни в Україні.

Джерело: Financial Times

Деталі: Поінформоване джерело повідомило журналістів, що Державний департамент США розіслав своїм союзникам у Європі та Азії дані своєї розвідки про готовність китайського уряду постачати військову допомогу Росії.

Реклама:

Дипломати не надали додаткових деталей щодо обсягу й типу військової допомоги, яку хоче надати китайський уряд. Так само в повідомленні не назвали час, коли Китай надасть свою допомогу.

Високопосадовець Пентаґону відмовився прокоментувати на запит видання, чи Китай уже надав допомогу Росії, але підтвердив, що відомство пильно стежить за ситуацією.

Пряма мова неназваного посадовця Пентаґону: "Якщо Китай вирішить надавати матеріальну допомогу Росії, то швидше за все це матиме наслідки для Китаю.

ВІДЕО ДНЯ

По суті, ми бачимо, що Китай мовчки підтримує дії Росії: відмовившись запроваджувати санкції, звинуваючи Захід і Сполучені Штати за допомогу, яку ми надаємо Україні, і наполягаючи, що вони за мирне вирішення, але насправді нічого для цього не роблять".

Деталі: За даними видання, Білий дім звертався до європейських союзників із проханням донести до китайського уряду наполегливе прохання не допомагати Росії обійти санкції.

У виданні припускають, що це питання повинні порушити 14 березня в ході перемовин між радником президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі.

Передісторія: