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США попередили союзників, що Китай готовий надати Росії військову допомогу – ЗМІ

Денис КарловськийПонеділок, 14 березня 2022, 19:22
США попередили союзників, що Китай готовий надати Росії військову допомогу – ЗМІ
Президент Росії Владімір Путін (ліворуч) і голова КНР Сі Цзіньпінь (праворуч) у Пекіні 4 лютого. Фото: getty images

Американські дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу Росії на тлі війни в Україні.

Джерело: Financial Times

Деталі: Поінформоване джерело повідомило журналістів, що Державний департамент США розіслав своїм союзникам у Європі та Азії дані своєї розвідки про готовність китайського уряду постачати військову допомогу Росії.

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Дипломати не надали додаткових деталей щодо обсягу й типу військової допомоги, яку хоче надати китайський уряд. Так само в повідомленні не назвали час, коли Китай надасть свою допомогу.

Високопосадовець Пентаґону відмовився прокоментувати на запит видання, чи Китай уже надав допомогу Росії, але підтвердив, що відомство пильно стежить за ситуацією.

Пряма мова неназваного посадовця Пентаґону: "Якщо Китай вирішить надавати матеріальну допомогу Росії, то швидше за все це матиме наслідки для Китаю.

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По суті, ми бачимо, що Китай мовчки підтримує дії Росії: відмовившись запроваджувати санкції, звинуваючи Захід і Сполучені Штати за допомогу, яку ми надаємо Україні, і наполягаючи, що вони за мирне вирішення, але насправді нічого для цього не роблять".

Деталі: За даними видання, Білий дім звертався до європейських союзників із проханням донести до китайського уряду наполегливе прохання не допомагати Росії обійти санкції.

У виданні припускають, що це питання повинні порушити 14 березня в ході перемовин між радником президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі. 

Передісторія:

  • 13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною. У посольстві Китаю в США та в пресслужбі Кремля відхрестилися від цих заяв і заперечили, що Росія просила про будь-яку допомогу.
  • 14 березня заплановані перемовини між представником Білого дому та високопосадовцем китайського уряду в Римі, на яких зокрема порушать питання західних санкцій проти Росії та війни в Україні.
  • У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України і сказав, що, попри підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету всіх країн світу, в Україні "є складне історичне й культурне підґрунтя". 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпінь зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.
  • Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.
  • 8 березня китайський лідер Сі Цзіньпінь провів перемовини з французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на яких домовились про зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

Теми: КитайСШАРосіявійна
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