Китайский чиновник говорит, что НАТО не следует давить на Россию и снять санкции
Заместитель министра иностранных дел Китая Ли Юйчэн назвал санкции, введенные Западом против России, "возмутительными" и предостерег, что НАТО не стоит "загонять РФ в угол".
Источник: Reuters с комментарием Юйченя
Прямая речь Юйчэня: "Санкции против России становятся все более возмутительными.
История доказывала неоднократно, что санкции не способны решить проблему. Санкции могут только навредить обычным людям, повлиять на экономическую и финансовую систему и таким образом ухудшить мировую экономику".
Детали: Юйчень добавил, что российских граждан безосновательно лишили их активов заграницей, законно принадлежащих этим людям.
Он добавил, что введенные Западом санкции не были согласованы Совбезом ООН и были осуществлены без консультаций с остальным миром.
Кроме того, он поддержал версию событий, на которой настаивает Россия. Мол, НАТО проводило "агрессивную политику" расширения на восток, что начало непосредственно угрожать безопасности России.
Прямая речь Юйченя: "Эти попытки достичь абсолютной безопасности (со стороны НАТО – ред.) привели как раз к полному отсутствию безопасности.
Еще более сложно представить последствия того, что большое государство, особенно с ядерным оружием, будут загонять в угол".
Предыстория:
- 13 марта журналисты New York Times со своих источников заявили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой предоставить военную и финансовую помощь на фоне неудач в Украине. Financial Times со своих источников после переговоров представителя Белого дома с представителем Китая в Риме 15 марта сообщило, что Россия попросила 5 типов вооружения.
- По данным американской разведки, Китай якобы выразил готовность оказать такую помощь.
- 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.
- В Офисе президента Украины посоветовали правительству Китая не становиться на сторону России и взглянуть на объем торговли с Россией и США и сделать "правильный выбор".
- Китай назвал "войной" российскую вооруженную агрессию в Украине только 10 марта – четырнадцатые сутки полномасштабных боевых действий. Перед этим Китай призвал Россию к сдержанности после угроз применения ядерного оружия.