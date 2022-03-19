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Китайский чиновник говорит, что НАТО не следует давить на Россию и снять санкции

Денис КарловскийСуббота, 19 марта 2022, 20:54
Китайский чиновник говорит, что НАТО не следует давить на Россию и снять санкции
Полицейские караулят возле Запрёщенного города в Пекине 18 марта. фото иллюстративное: getty images

Заместитель министра иностранных дел Китая Ли Юйчэн назвал санкции, введенные Западом против России, "возмутительными" и предостерег, что НАТО не стоит "загонять РФ в угол".

Источник: Reuters с комментарием Юйченя

Прямая речь Юйчэня: "Санкции против России становятся все более возмутительными.

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История доказывала неоднократно, что санкции не способны решить проблему. Санкции могут только навредить обычным людям, повлиять на экономическую и финансовую систему и таким образом ухудшить мировую экономику".

Детали: Юйчень добавил, что российских граждан безосновательно лишили их активов заграницей, законно принадлежащих этим людям.

Он добавил, что введенные Западом санкции не были согласованы Совбезом ООН и были осуществлены без консультаций с остальным миром.

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Кроме того, он поддержал версию событий, на которой настаивает Россия. Мол, НАТО проводило "агрессивную политику" расширения на восток, что начало непосредственно угрожать безопасности России.

Прямая речь Юйченя: "Эти попытки достичь абсолютной безопасности (со стороны НАТО – ред.) привели как раз к полному отсутствию безопасности.

Еще более сложно представить последствия того, что большое государство, особенно с ядерным оружием, будут загонять в угол".

Предыстория:

  • 13 марта журналисты New York Times со своих источников заявили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой предоставить военную и финансовую помощь на фоне неудач в Украине. Financial Times со своих источников после переговоров представителя Белого дома с представителем Китая в Риме 15 марта сообщило, что Россия попросила 5 типов вооружения.
  • По данным американской разведки, Китай якобы выразил готовность оказать такую ​​помощь.
  • 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.
  • В Офисе президента Украины посоветовали правительству Китая не становиться на сторону России и взглянуть на объем торговли с Россией и США и сделать "правильный выбор".
  • Китай назвал "войной" российскую вооруженную агрессию в Украине только 10 марта – четырнадцатые сутки полномасштабных боевых действий. Перед этим Китай призвал Россию к сдержанности после угроз применения ядерного оружия.

Темы: КитайсанкцииНАТОРосcия
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