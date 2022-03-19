Китайский чиновник говорит, что НАТО не следует давить на Россию и снять санкции

Заместитель министра иностранных дел Китая Ли Юйчэн назвал санкции, введенные Западом против России, "возмутительными" и предостерег, что НАТО не стоит "загонять РФ в угол".

Источник: Reuters с комментарием Юйченя

Прямая речь Юйчэня: "Санкции против России становятся все более возмутительными.

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История доказывала неоднократно, что санкции не способны решить проблему. Санкции могут только навредить обычным людям, повлиять на экономическую и финансовую систему и таким образом ухудшить мировую экономику".

Детали: Юйчень добавил, что российских граждан безосновательно лишили их активов заграницей, законно принадлежащих этим людям.

Он добавил, что введенные Западом санкции не были согласованы Совбезом ООН и были осуществлены без консультаций с остальным миром.

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Кроме того, он поддержал версию событий, на которой настаивает Россия. Мол, НАТО проводило "агрессивную политику" расширения на восток, что начало непосредственно угрожать безопасности России.

Прямая речь Юйченя: "Эти попытки достичь абсолютной безопасности (со стороны НАТО – ред.) привели как раз к полному отсутствию безопасности.

Еще более сложно представить последствия того, что большое государство, особенно с ядерным оружием, будут загонять в угол".

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