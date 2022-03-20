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Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами

Ирина БалачукВоскресенье, 20 марта 2022, 08:10
Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами
Фото иллюстративное. На фото спасатели разбирают завалы учебного корпуса вуза, пострадавшего в результате российских авиаударов по Харькову 18 марта. Фото ГСЧС

19 марта российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Мариуполе, где укрывались жители, здание разрушено, люди находятся под завалами.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно городской совет: "Вчера (19 марта – ред.) российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где укрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики".

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Детали: Здание школы разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В горсовете отметили, что российские оккупанты продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома. В российском минобороны заявили, что их самолеты не причастны к бомбардировкам и соврали о провокации "азовцев" в подрыве театра.
  • Впоследствии в Maxar Technologies показали спутниковые снимки, что перед и ззади здания на асфальте были большие надписи белой краской "Дети", так что летчики авиации точно могли видеть их перед решением о сбросе авиабомбы.
  • В ночном обращении к украинцам 19 марта президент Владимир Зеленский заявил, что из-под завалов удалось вытащить в живых 130 человек.
  • Горсовет Мариуполя заявил, что россияне сбрасывают ежесуточно от 50 до 100 авиабомб на город. Оккупанты существенно повредили 80-90% зданий города.
  • Ранее журналисты показали жуткие видео из дрона, на которых виден масштаб разрушений в жилых кварталах города.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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