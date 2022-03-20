Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами

Фото иллюстративное. На фото спасатели разбирают завалы учебного корпуса вуза, пострадавшего в результате российских авиаударов по Харькову 18 марта. Фото ГСЧС

19 марта российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Мариуполе, где укрывались жители, здание разрушено, люди находятся под завалами.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно городской совет: "Вчера (19 марта – ред.) российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где укрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики".

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Детали: Здание школы разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В горсовете отметили, что российские оккупанты продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя.

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