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Китай не буде ні підтримувати, ні зупиняти війну Росії проти України – Bloomberg

Денис КарловськийПонеділок, 21 березня 2022, 23:36
Китай не буде ні підтримувати, ні зупиняти війну Росії проти України – Bloomberg
владімір путін (ліворуч) і сі цзіньпінь (праворуч) 4 лютого в пекіні. фото: getty images

Китайська влада навряд чи вдасться до будь-яких дій як щодо підтримки Росії, так і щодо тиску на неї із закликом зупинити війну в Україні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Автор статті звернув увагу, що пресрелізи США та Китаю після перемовин Джо Байден і Сі Цзіньпіня дуже різнились. У США основна увага була зосереджена на війні в Україні та санкційному тиску на Росію, тоді як китайський уряд звернув увагу на прихильності Байдена до невизнання незалежності Тайваня та небажанні вести "холодну війну" між США і Китаєм.

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Тому вони припускають, що Китай буде опиратися намаганням Росії втягнути його у війну проти України та не надаватиме суттєвої військово-матеріальної допомоги. Але водночас, уряд Китаю не хоче тиснути на Росію із закликом припинення війни.

Однак у статті зазначають, що довгострокова війна Росії проти України принесе суттєвих втрат китайській економіці. Питання лише в тому, наскільки довго і який обсяг втрат готовий терпіти Китай.

Автор статті зазначає, що підписання заяви про стратегічне партнерство 4 лютого 2022 року стало для Китаю тягарем, адже тепер він не може цілком відмовитися від підтримки Росії, але можлива майбутня поразка російських військ в Україні в майбутньому стане катастрофою і для Китаю. 

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Китай не готовий вести відкрите протистояння із Заходом, тому що 52% зовнішьної торгівлі припадає на США, Європу та Японію, тоді як із Росією торгівля Китаю становить заледве 4%. Тому китайське керівництво вирішило намагатися мінімізувати підтримку Путіна, але так само не втручатися, аби не дестабілізувати ситуацію додатково.

Передісторія: 

  • 13 березня журналісти New York Times зі своїх джерел заявили, що Росія звернулась до Китаю із проханням надати військову та фінансову допомогу на тлі невдач в Україні. Financial Times зі своїх джерел після перемовин представника Білого дому з представником Китаю в Римі 15 березня повідомило, що Росія попросила 5 типів озброєння.
  • За даними американської розвідки, Китай нібито висловив готовність надати таку допомогу.
  • 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіня з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому.
  • Посол Китаю в США 20 березня заявив, що Китай не збирався і не надава Росії військово-матеріальну допомогу.
  • Водночас журналістам стало відомо, що китайські дипломати прагнуть зняти питання російсько-української війни з порядку денного зустрічі країн "Великої двадцятки".

Теми: КитайвійнаРосіяПутін
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