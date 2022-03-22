Китай не буде ні підтримувати, ні зупиняти війну Росії проти України – Bloomberg

Китайська влада навряд чи вдасться до будь-яких дій як щодо підтримки Росії, так і щодо тиску на неї із закликом зупинити війну в Україні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Автор статті звернув увагу, що пресрелізи США та Китаю після перемовин Джо Байден і Сі Цзіньпіня дуже різнились. У США основна увага була зосереджена на війні в Україні та санкційному тиску на Росію, тоді як китайський уряд звернув увагу на прихильності Байдена до невизнання незалежності Тайваня та небажанні вести "холодну війну" між США і Китаєм.

Тому вони припускають, що Китай буде опиратися намаганням Росії втягнути його у війну проти України та не надаватиме суттєвої військово-матеріальної допомоги. Але водночас, уряд Китаю не хоче тиснути на Росію із закликом припинення війни.

Однак у статті зазначають, що довгострокова війна Росії проти України принесе суттєвих втрат китайській економіці. Питання лише в тому, наскільки довго і який обсяг втрат готовий терпіти Китай.

Автор статті зазначає, що підписання заяви про стратегічне партнерство 4 лютого 2022 року стало для Китаю тягарем, адже тепер він не може цілком відмовитися від підтримки Росії, але можлива майбутня поразка російських військ в Україні в майбутньому стане катастрофою і для Китаю.

Китай не готовий вести відкрите протистояння із Заходом, тому що 52% зовнішьної торгівлі припадає на США, Європу та Японію, тоді як із Росією торгівля Китаю становить заледве 4%. Тому китайське керівництво вирішило намагатися мінімізувати підтримку Путіна, але так само не втручатися, аби не дестабілізувати ситуацію додатково.

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