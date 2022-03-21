Китай не будет ни поддерживать, ни останавливать войну России против Украины – Bloomberg
Китайские власти вряд ли предпримут любые действия как по поддержке России, так и по давлению на нее с призывом остановить войну в Украине.
Источник: Bloomberg
Детали: Автор статьи обратил внимание, что пресс-релизы США и Китая после переговоров Джо Байден и Си Цзиньпиня очень разнились. В США основное внимание было сосредоточено на войне в Украине и санкционном давлении на Россию, тогда как китайское правительство обратило внимание на приверженность Байдена непризнанию независимости Тайваня и нежеланию вести "холодную войну" между США и Китаем.
Поэтому они предполагают, что Китай будет противиться попыткам России втянуть его в войну против Украины и не будет оказывать существенную военно-материальную помощь. Но в то же время правительство Китая не хочет давить на Россию с призывом прекращения войны.
Однако в статье отмечают, что долгосрочная война России против Украины принесет существенные потери китайской экономике. Вопрос лишь в том, сколь долго и какой объем потерь готов терпеть Китай.
Автор статьи отмечает, что подписание заявления о стратегическом партнерстве 4 февраля 2022 года стало для Китая обузой, ведь теперь он не может полностью отказаться от поддержки России, но возможное будущее поражение российских войск в Украине в будущем станет катастрофой и для Китая.
Китай не готов вести открытое противостояние с Западом, так как 52% внешней торговли приходится на США, Европу и Японию, в то время как в России торговля Китая составляет едва 4%. Поэтому китайское руководство решило пытаться минимизировать поддержку Путина, но не вмешиваться, чтобы не дестабилизировать ситуацию дополнительно.
Предыстория:
- 13 марта журналисты New York Times со своих источников заявили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой предоставить военную и финансовую помощь на фоне неудач в Украине. Financial Times со своих источников после переговоров представителя Белого дома с представителем Китая в Риме 15 марта сообщило, что Россия попросила 5 типов вооружения.
- По данным американской разведки, Китай якобы выразил готовность оказать такую помощь.
- 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.
- Посол Китая в США 20 марта заявил, что Китай не собирался и не оказывал России военно-материальную помощь.
- В то же время журналистам стало известно, что китайские дипломаты стремятся снять вопросы российско-украинской войны с повестки дня встречи стран "Большой двадцатки".