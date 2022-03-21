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Китай не будет ни поддерживать, ни останавливать войну России против Украины – Bloomberg

Денис КарловскийПонедельник, 21 марта 2022, 23:36
Китай не будет ни поддерживать, ни останавливать войну России против Украины – Bloomberg
Владимир Путин (слева) и си цзиньпинь (справа) 4 февраля в пекине. фото: getty images

Китайские власти вряд ли предпримут любые действия как по поддержке России, так и по давлению на нее с призывом остановить войну в Украине.

Источник: Bloomberg

Детали: Автор статьи обратил внимание, что пресс-релизы США и Китая после переговоров Джо Байден и Си Цзиньпиня очень разнились. В США основное внимание было сосредоточено на войне в Украине и санкционном давлении на Россию, тогда как китайское правительство обратило внимание на приверженность Байдена непризнанию независимости Тайваня и нежеланию вести "холодную войну" между США и Китаем.

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Поэтому они предполагают, что Китай будет противиться попыткам России втянуть его в войну против Украины и не будет оказывать существенную военно-материальную помощь. Но в то же время правительство Китая не хочет давить на Россию с призывом прекращения войны.

Однако в статье отмечают, что долгосрочная война России против Украины принесет существенные потери китайской экономике. Вопрос лишь в том, сколь долго и какой объем потерь готов терпеть Китай.

Автор статьи отмечает, что подписание заявления о стратегическом партнерстве 4 февраля 2022 года стало для Китая обузой, ведь теперь он не может полностью отказаться от поддержки России, но возможное будущее поражение российских войск в Украине в будущем станет катастрофой и для Китая.

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Китай не готов вести открытое противостояние с Западом, так как 52% внешней торговли приходится на США, Европу и Японию, в то время как в России торговля Китая составляет едва 4%. Поэтому китайское руководство решило пытаться минимизировать поддержку Путина, но не вмешиваться, чтобы не дестабилизировать ситуацию дополнительно.

Предыстория:

  • 13 марта журналисты New York Times со своих источников заявили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой предоставить военную и финансовую помощь на фоне неудач в Украине. Financial Times со своих источников после переговоров представителя Белого дома с представителем Китая в Риме 15 марта сообщило, что Россия попросила 5 типов вооружения.
  • По данным американской разведки, Китай якобы выразил готовность оказать такую ​​помощь.
  • 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.
  • Посол Китая в США 20 марта заявил, что Китай не собирался и не оказывал России военно-материальную помощь.
  • В то же время журналистам стало известно, что китайские дипломаты стремятся снять вопросы российско-украинской войны с повестки дня встречи стран "Большой двадцатки".

Темы: КитайвойнаРосcияПутин
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