Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай не будет ни поддерживать, ни останавливать войну России против Украины – Bloomberg

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 00:36
Владимир Путин (слева) и си цзиньпинь (справа) 4 февраля в пекине. фото: getty images

Китайские власти вряд ли предпримут любые действия как по поддержке России, так и по давлению на нее с призывом остановить войну в Украине.

Источник: Bloomberg

Детали: Автор статьи обратил внимание, что пресс-релизы США и Китая после переговоров Джо Байден и Си Цзиньпиня очень разнились. В США основное внимание было сосредоточено на войне в Украине и санкционном давлении на Россию, тогда как китайское правительство обратило внимание на приверженность Байдена непризнанию независимости Тайваня и нежеланию вести "холодную войну" между США и Китаем.

Поэтому они предполагают, что Китай будет противиться попыткам России втянуть его в войну против Украины и не будет оказывать существенную военно-материальную помощь. Но в то же время правительство Китая не хочет давить на Россию с призывом прекращения войны.

Однако в статье отмечают, что долгосрочная война России против Украины принесет существенные потери китайской экономике. Вопрос лишь в том, сколь долго и какой объем потерь готов терпеть Китай.

Автор статьи отмечает, что подписание заявления о стратегическом партнерстве 4 февраля 2022 года стало для Китая обузой, ведь теперь он не может полностью отказаться от поддержки России, но возможное будущее поражение российских войск в Украине в будущем станет катастрофой и для Китая.

Китай не готов вести открытое противостояние с Западом, так как 52% внешней торговли приходится на США, Европу и Японию, в то время как в России торговля Китая составляет едва 4%. Поэтому китайское руководство решило пытаться минимизировать поддержку Путина, но не вмешиваться, чтобы не дестабилизировать ситуацию дополнительно.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

  • 13 марта журналисты New York Times со своих источников заявили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой предоставить военную и финансовую помощь на фоне неудач в Украине. Financial Times со своих источников после переговоров представителя Белого дома с представителем Китая в Риме 15 марта сообщило, что Россия попросила 5 типов вооружения.
  • По данным американской разведки, Китай якобы выразил готовность оказать такую ​​помощь.
  • 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.
  • Посол Китая в США 20 марта заявил, что Китай не собирался и не оказывал России военно-материальную помощь.
  • В то же время журналистам стало известно, что китайские дипломаты стремятся снять вопросы российско-украинской войны с повестки дня встречи стран "Большой двадцатки".

Темы: КитайвойнаРосcияПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут

В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"

Данилов о Карабахе, Курилах и Калининграде: открытие вторых фронтов против РФ нам бы помогло

Путин не может остаться у власти – Байден

фотоТростянец освобожден от российских военных

Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва

Все новости...
Китай
Китай выступает против исключения России из G20
Офис президента надеется, что Си Цзиньпин поговорит с Зеленским
Китай не помогает Путину военным обеспечением – США
Последние новости
01:24
В ожидании газовой блокады россии: итоги на экономическом фронте 26 марта
01:18
Сводка Генштаба: В Попасной враг совершил обстрел собственных позиций
01:07
Россия стреляет издалека ракетами, потому что боится украинской ПВО – британская разведка
01:01
Подоляк рассказал, когда переговоры с РФ пойдут полегче
00:53
Британия назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции
00:25
Во Львове задержали двух вероятных информаторов врага
00:24
Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты
00:19
Враг усилил воздушный террор – 6 ракет по Львову, но минусирует 1 самолет – ВС ВСУ
00:04
В зоне отчуждения 31 очаг пожара, повышается загрязнение – Минприроды
23:59
обновлено от 21:12ПВО сбили в небе над Волынью три ракеты
Все новости...