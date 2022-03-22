Сайти Кремля та російського уряду не працюють через кібератаки

Вебсайти Кремля та уряду РФ не працюють через кібератаки хакерів.

Джерело: twitter-сторінка Anon2World, економіст Андерс Аслунд

Деталі: Хакери стверджують, що вони стоять за атакою на російські урядові вебсайти. Вони стверджують, що надсилають повідомлення росіянам про справжній масштаб втрат російської армії та воєнні злочини, які коять російські окупанти в Україні.

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Економіст Аслунд сказав, що російські спецслужби на четвертому тижні повномасштабної війни так і не зуміли налаштувати захист від кібератак, що свідчить про некомпетентність російської влади.

Передісторія:

16 березня хакери зламали сайти російських судів і розмістили повідомлення, що "Путін – терорист, а росіяни – фашисти".

Перед цим хакери взаламали сайт Росатому. 10 березня росіяни зламали бази даних Роскомнагляду і виклали в широкий доступ понад 360 тис. файлів.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства. 7 березня хакери зламали всі російські державні телеканали та виклали відео та світлини, як російські окупанти здійснюють обстріли житлових кварталів і мирного населення України.

У Росії заблокували усі Інтернет-видання та сайти, які висвітлюють справжній масштаб втрат окупаційних військ РФ та повідомляють про факти воєнних злочинів росіян проти українського цивільного населення. До кримінального кодексу внесли зміни, які дозволяють ув'язнити всіх, хто поширює інформацію, яка суперечить офіційній позиції війського керівництва РФ.