Сайти Кремля та російського уряду не працюють через кібератаки

Вебсайти Кремля та уряду РФ не працюють через кібератаки хакерів.

Джерело: twitter-сторінка Anon2World, економіст Андерс Аслунд

Деталі: Хакери стверджують, що вони стоять за атакою на російські урядові вебсайти. Вони стверджують, що надсилають повідомлення росіянам про справжній масштаб втрат російської армії та воєнні злочини, які коять російські окупанти в Україні.

Економіст Аслунд сказав, що російські спецслужби на четвертому тижні повномасштабної війни так і не зуміли налаштувати захист від кібератак, що свідчить про некомпетентність російської влади.

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