Колишня пропагандистка "Першого телеканалу" закликала росіян не бути зомбі

Колишня кореспондентка російського "Першого телеканалу" Жанна Агалакова виступила із засудженням пропаганди та закликала росіян "не зомбуватися".

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета" з посиланням на промову Агалакової перед журналістами в Парижі

Пряма мова Агалакової: "Ми дійшли до того, що в телевізорі, у новинах, ми бачимо історію лише однієї людини або групи людей з його оточення. Ми бачимо лише владу.

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Я хочу, щоби в Росії мене почули, я хочу, щоби там навчилися відрізняти пропаганду та шукали інші джерела інформації, я хочу, щоби люди припинили бути зомбованими".

Деталі: Вона також розкаялась, що в Україні насправді немає такої кількості "неонацистів", про яку твердить кремлівська пропаганда. А тим паче, вони не мають жодного впливу на державну політику.

Крім того, вона визнала, що впродовж 2021 року українська влада не чинила ніяких звірств біля лінії зіткнення в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

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Колишня пропагандистка визнала, що громадською думкою росіян зманіпулювали на сантиментах ненависті росіян до нацистів через трагедію Другої світової війни.

Водночас, Агалакова пожалілась, що санкції проти пересічних росіян занадто важкі, тож, мовляв, середній клас як "найбільш демократична група" в Росії буде знищений через важкі санкції. Вона також сказала, що їй страшно від тиску на росіян у світі.

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