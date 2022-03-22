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Бывшая пропагандистка Первого телеканала призвала россиян не быть зомби

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 21:17
Бывшая пропагандистка Первого телеканала призвала россиян не быть зомби
Жанна Агалакова на брифинге перед журналистами в Париже. фото: getty images

Бывшая корреспондентка российского "Первого телеканала" Жанна Агалакова выступила с осуждением пропаганды и призвала россиян "не зомбироваться".

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета" со ссылкой на речь Агалаковой перед журналистами в Париже

Прямая речь Агалаковой: "Мы дошли до того, что в телевизоре, в новостях, мы видим историю только одного человека или группы людей из его окружения. Мы видим только власть.

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Я хочу, чтобы меня услышали в России, я хочу, чтобы там научились отличать пропаганду и искали другие источники информации, я хочу, чтобы люди прекратили быть зомбированными".

Детали: Она также раскаялась, что в Украине действительно нет такого количества "неонацистов", о котором утверждает кремлевская пропаганда. А тем более, они не оказывают никакого влияния на государственную политику.

Кроме того, она признала, что на протяжении 2021 года украинские власти не совершали никаких зверств у линии столкновения в зоне проведения операции Объединенных сил.

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Бывшая пропагандистка признала, что общественным мнением россиян сманипулировали, используя сантименты ненависти россиян к нацистам из-за трагедии Второй мировой войны.

В то же время, Агалакова пожаловалась, что санкции против рядовых россиян слишком тяжелые, так что, мол, средний класс как "самая демократическая группа" в России будет уничтожен из-за тяжелых санкций. Она также сказала, что ей страшно от давления на россиян в мире.

Предыстория:

  • В российских медийных кругах ходят слухи, что государственных пропагандистских телеканалов массово увольняются сотрудники, включая тех, которые работают более 10 лет. В частности, 2 марта подала заявление на увольнение спецкорреспондентка "Первого телеканала" в Европе и США Жанна Агалакова.
  • Вечером 14 марта в прямой эфир новостей на российском государственном "Первом телеканале" ворвалась гражданка с плакатом "Нет войне! Не верьте пропаганде – здесь вам все врут".
  • Впоследствии стало известно, что эфир сорвала сотрудница телеканала Марина Овсянникова, которая также распространяла ложные новости о российско-украинской войне, но "ей стало стыдно".
  • Овсянникова в интервью для немецкого Der Spiegel заявила, что ей поступают известия об увольнении ее бывших коллег, которые, впрочем, не афишируют о своем решении. В частности, уволился главный художник телеканала, проработавший на этом посту более 20 лет.

Темы: пропагандацензураРосcиятелевидение
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