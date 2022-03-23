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Розвідка показала список російських окупантів з Брянської області

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 12:09
Фото з сайту ГУР

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список з 725 військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку з Брянської області, які беруть участь у війні проти України.  

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно розвідники: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії (в/ч 23857), що скоюють воєнні злочини проти народу України".

Деталі: Полк дислокується у м. Почеп Брянської області.

У ГУР МОУ нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

З повним списком окупантів можна ознайомитися за посиланням.

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Теми: Росіявійнарозвідка
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