Розвідка показала список російських окупантів з Брянської області
Середа, 23 березня 2022, 11:09
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список з 725 військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку з Брянської області, які беруть участь у війні проти України.
Джерело: ГУР МОУ
Дослівно розвідники: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії (в/ч 23857), що скоюють воєнні злочини проти народу України".
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Деталі: Полк дислокується у м. Почеп Брянської області.
У ГУР МОУ нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
З повним списком окупантів можна ознайомитися за посиланням.
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Передісторія:
- Раніше ГУР уже публікувало списки військових злочинців з Росії.
- Зокрема список окупантів ОМОН управління Росгвардії у Нижегородській області;
- понад 700 військових батальйону морської піхоти Росії;
- військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина 11384, м. Будьонновськ);
- понад 3,3 тисячі російських окупантів з 136 окремої мотострілецької бригади (м. Буйнакськ, Республіка Дагестан); р
- російських пілотів, які бомблять українські міста;
- реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади Ставропольського краю РФ тощо.