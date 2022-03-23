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Разведка показала список российских оккупантов из Брянской области

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 11:09
Разведка показала список российских оккупантов из Брянской области
Фото с сайта ГУР

Главное управление разведки Минобороны обнародовало список из 725 военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка из Брянской области, которые участвуют в войне против Украины.

Источник: ГУР МОУ

Дословно разведчики: "ГУР МО Украины достало список военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 23857), совершающих военные преступления против народа Украины".

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Детали: Полк дислоцируется в г. Почеп Брянской области.

В ГУР МОУ напомнили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

С полным списком оккупантов можно ознакомиться по ссылке.

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Темы: Росcиявойнаразведка
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