Разведка показала список российских оккупантов из Брянской области

Главное управление разведки Минобороны обнародовало список из 725 военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка из Брянской области, которые участвуют в войне против Украины.

Источник: ГУР МОУ

Дословно разведчики: "ГУР МО Украины достало список военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 23857), совершающих военные преступления против народа Украины".

Детали: Полк дислоцируется в г. Почеп Брянской области.

В ГУР МОУ напомнили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

С полным списком оккупантов можно ознакомиться по ссылке.

Предыстория: