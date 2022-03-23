Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка показала список российских оккупантов из Брянской области

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 12:09
Фото с сайта ГУР

Главное управление разведки Минобороны обнародовало список из 725 военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка из Брянской области, которые участвуют в войне против Украины.

Источник: ГУР МОУ

Дословно разведчики: "ГУР МО Украины достало список военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 23857), совершающих военные преступления против народа Украины".

Детали: Полк дислоцируется в г. Почеп Брянской области.

В ГУР МОУ напомнили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

С полным списком оккупантов можно ознакомиться по ссылке.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Росcиявойнаразведка
powered by lun.ua
Главное сегодня

карта Пожаров в Чернобыльской зоне сейчас нет – ГСЧС

Враг стягивает силы, чтобы возобновить наступление – сводка Генштаба

Ночь в регионах: бои на Херсонщине и ракетные обстрелы Киевщины, Харьковщины, Волыни

За Немцовым перед смертью шпионили те же ФСБшники, что отравили Навального – Bellingcat

Сводка Генштаба: Россияне пытаются прорвать оборону возле Киева

На "Оскаре" поддержали Украину — без единого упоминания о России

Все новости...
Росcия
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ
Последние новости
13:25
SriLankan Airlines приостанавливает рейсы в Москву
13:13
В Кремле говорят, что встречу Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит
13:13
Россияне теряют в день по 500 солдат. Офис президента хочет утроить эту цифру
13:08
Украина потеряла более 560 миллиардов долларов из-за российского вторжения
13:03
Россияне не оставляют надежды захватить Киев, им сложно – Минобороны
13:00
карта Пожаров в Чернобыльской зоне сейчас нет – ГСЧС
12:56
Оккупанты переехали целую семью пешеходов – ОГП
12:55
Британия назначила опытного судью советником по военным преступлениям РФ в Украине
12:51
Враг стягивает силы, чтобы возобновить наступление – сводка Генштаба
12:43
АТБ возобновляет работу десятков магазинов в Киеве, Харькове и Киевской области
Все новости...