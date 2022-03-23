Разведка показала список российских оккупантов из Брянской области
Среда, 23 марта 2022, 11:09
Главное управление разведки Минобороны обнародовало список из 725 военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка из Брянской области, которые участвуют в войне против Украины.
Источник: ГУР МОУ
Дословно разведчики: "ГУР МО Украины достало список военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 23857), совершающих военные преступления против народа Украины".
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Детали: Полк дислоцируется в г. Почеп Брянской области.
В ГУР МОУ напомнили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
С полным списком оккупантов можно ознакомиться по ссылке.
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Предыстория:
- Ранее ГУР уже публиковало списки военных преступников из России.
- В частности, список оккупантов ОМОН управления Росгвардии в Нижегородской области;
- более 700 военных батальонов морской пехоты России;
- военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ (воинская часть 11384, г. Буденновск);
- свыше 3,3 тысячи российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады (г. Буйнакск, Республика Дагестан);
- российских пилотов, бомбящих украинские города;
- реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады Ставропольского края РФ и т.д.