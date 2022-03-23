У Мелітополі росіяни викрали батька журналістки й вимагають її приїзду
Російські окупанти у середу вдерлись до будинку журналістки та директорки сайту "Ріа-Мелітополь" Світлани Залізецької та викрали її 75-річного батька.
Джерело: Залізецька у коментарі Суспільному
Деталі: В будинку на момент вторгнення росіян були батьки журналістки. Окупанти провели обшук, забрали батька журналістки та відвезли в невідомому напрямку.
Пряма мова Залізецької: "Вони передали мамі, що повернуть батька тільки після того, як до них прийду я. Але я не планую йти, бо я поїхала з міста, після бесіди з Галиною Данильченко, котра через декілька днів після нашої розмови проголосила себе виконуючою обов’язки "мера" міста".
Деталі: За словами журналістки, Данильченко пропонувала їй співпрацю з окупантами, розказувала про перспективи. Після цієї бесіди вона вирішила поїхати з міста, бо співпрацювати з росіянами не збирається.
Стан та місце перебування батька журналістки наразі невідоме. За словами Залізецької, вона вже звернулася до головного управління Національної поліції у Запорізькій області та чекає на відповідь.
Журналістка зазначила, що раніше її батько переніс інсульт, мама – обширний інфаркт із зупинкою серця.
Передісторія:
- В окупованому Мелітополі постійно відбуваються викрадення людей. Ще 10 березня окупанти викрали депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову, однак згодом відпустили.
- 11 березня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова на вулиці. Згодом його обміняли на полонених російських строковиків.
- 12 березня росіяни викрали прямо з протестів активістку Ольгу Гайсумову, яка організовувала акції непокори в місті.
- Пізніше росіяни також викрали голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.
- 21 березня в Мелітополі викрали трьох громадян Ізраїлю, а також декількох представників місцевого медіахолдингу, згодом журналістів відпустили.