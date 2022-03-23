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У Мелітополі росіяни викрали батька журналістки й вимагають її приїзду

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 16:23
фото "РИА-Мелитополь"

Російські окупанти у середу вдерлись до будинку журналістки та директорки сайту "Ріа-Мелітополь" Світлани Залізецької та викрали її 75-річного батька.

Джерело: Залізецька у коментарі Суспільному

Деталі: В будинку на момент вторгнення росіян були батьки журналістки. Окупанти провели обшук, забрали батька журналістки та відвезли в невідомому напрямку.

Пряма мова Залізецької: "Вони передали мамі, що повернуть батька тільки після того, як до них прийду я. Але я не планую йти, бо я поїхала з міста, після бесіди з Галиною Данильченко, котра через декілька днів після нашої розмови проголосила себе виконуючою обов’язки "мера" міста".

Деталі: За словами журналістки, Данильченко пропонувала їй співпрацю з окупантами, розказувала про перспективи. Після цієї бесіди вона вирішила поїхати з міста, бо співпрацювати з росіянами не збирається.

Стан та місце перебування батька журналістки наразі невідоме. За словами Залізецької, вона вже звернулася до головного управління Національної поліції у Запорізькій області та чекає на відповідь.

Журналістка зазначила, що раніше її батько переніс інсульт, мама – обширний інфаркт із зупинкою серця.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В окупованому Мелітополі постійно відбуваються викрадення людей. Ще 10 березня окупанти викрали депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову, однак згодом відпустили.
  • 11 березня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова на вулиці. Згодом його обміняли на полонених російських строковиків. 
  • 12 березня росіяни викрали прямо з протестів активістку Ольгу Гайсумову, яка організовувала акції непокори в місті.
  • Пізніше росіяни також викрали голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.
  • 21 березня в Мелітополі викрали трьох громадян Ізраїлю, а також декількох представників місцевого медіахолдингу, згодом журналістів відпустили.

Теми: МелітопольРосіяЗМІ
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