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В Мелитополе россияне похитили отца журналистки и требуют ее приезда

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 16:23
фото "РИА-Мелитополь"

Российские оккупанты в среду ворвались в дом журналистки и директора сайта "Риа-Мелитополь" Светланы Зализецкой и похитили ее 75-летнего отца.

Источник: Зализецкая в комментарии Суспільному

Детали: В доме на момент вторжения россиян были родители журналистки. Оккупанты провели обыск, забрали отца журналистки и увезли в неизвестном направлении.

Прямая речь Зализецкой: "Они передали маме, что вернут отца только после того, как к ним приду я. Но я не планирую приходить, потому что я уехала из города, после беседы с Галиной Данильченко, которая через несколько дней после нашего разговора провозгласила себя исполняющей обязанности "мэра" города".

Детали: По словам журналистки, Данильченко предлагала ей сотрудничество с оккупантами, рассказывала о перспективах. После этой беседы она решила уехать из города, потому что сотрудничать с россиянами не собирается.

Состояние и местонахождение отца журналистки неизвестно. По словам Зализецкой, она уже обратилась в главное управление Национальной полиции в Запорожской области и ждет ответа.

Журналистка отметила, что раньше ее отец перенес инсульт, мама – обширный инфаркт с остановкой сердца.

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Предыстория:

  • В оккупированном Мелитополе постоянно похищают людей. Еще 10 марта оккупанты похитили депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову, но потом отпустили
  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Позже его обменяли на пленных российских срочников. 
  • 12 марта россияне похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
  • Позже оккупанты похитили главу районного совета Мелитополя Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.
  • 21 марта в Мелитополе похитили трех граждан Израиля, а также нескольких представителей местного медиахолдинга, впоследствии журналистов отпустили.

Темы: МелитопольРосcияСМИ
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