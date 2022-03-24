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Большинство депутатов горсовета Энергодара сложили мандаты

Денис КарловскийЧетверг, 24 марта 2022, 14:22
Большинство депутатов горсовета Энергодара сложили мандаты
Здание городского совета Энергодара. Фото: Wikimedia

Большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили полномочия, чтобы избежать давления и принуждения со стороны российских оккупантов для создания так называемых "народных республик".

Источник: telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова

Прямая речь Орлова: "Это непростое, но взвешенное решение депутаты разных фракций объясняют невозможностью добросовестно и эффективно, в рамках действующего законодательства Украины, выполнять свои обязанности. Именно в такие условия они поставлены сейчас через месяц с начала войны.

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Для недопущения использования их голосов по принуждению – для создания любых незаконных "народных республик" на территории г. Энергодар под управлением страны-агрессора, а именно такая тенденция со стороны оккупантов прослеживается в городе в последние дни, каждым лично было принято такое решение".

Детали: Орлов добавил, что решение о сложении полномочий приняли депутаты от фракций "Европейская солидарность", "За будущее", "Новая политика", а также часть депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой приостановили по решению Совета национальной безопасности и обороны.

Однако мэр не упомянул о депутатах от фракции "Слуга народа", хотя, согласно сайту горсовета, по крайней мере 5 депутатов представляют эту партию в горсоветы.

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Он заверил, что депутаты продолжат заниматься помощью горожанам и общественной работой во временно захваченном Энергодаре.

Также Орлов сказал, что финансирование защищенных статей бюджета города, например зарплаты для работников коммунальных предприятий, продолжится в соответствии с условием работы Госказначейства.

Предыстория:

  • 20 марта в воскресенье жители Энергодара выходили на митинг против произвола российских оккупантов и похищения чиновников органов местной власти. Затем военные РФ попытались похитить нескольких протестующих и открывали пулеметный огонь в воздух перед безоружной толпой мирных людей.
  • Оккупанты начали квартироваться в объектах Энергодара, предназначенных для размещения персонала Запорожской атомной электростанции.
  • Ранее прекратил вещание местный телеканал Энергодара, чтобы не подвергнуться принуждению от оккупантов по трансляции вражеской пропаганды.

Темы: ЭнергодароккупацияРосcияместная власть
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