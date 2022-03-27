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Росія запустила близько 70 ракет по Україні 26 березня, долетіло 8 – The Insider

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 17:47
Росія запустила близько 70 ракет по Україні 26 березня, долетіло 8 – The Insider
Дим від нафтобази у львові, куди влучила російська ракета 26 березня. фото: getty images

За даними видання The Insider, 26 березня російські окупанти запустили по Україні в одну мить щонайменше 70 ракет, більшу частину з яких збили українські захисники. 

Джерело: the Insider

Деталі: Як твердять джерела російських журналістів, в один момент Росія запустила 52 ракети з кораблів Чорноморського флоту на рейді поблизу Севастополя та щонайменше 18 з території Білорусі.

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За словами видання, це рекордна кількість ракет, яке Росія запустила в один момент.

Водночас українська система протиповітряної оборони збила більшу частину з них – до цілей долетіли лише 8 ракет. Решту знищили в небі.

Крім того, джерела кажуть, що деякі з ракет Росія запустила безпосередньо біля кордону Білорусі й Польщі в той момент, як у Варшаві з візитом перебував президент США Джо Байден.

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The Insider підрахував, що загальна вартість цих ракет сягає 340 мільйонів доларів прямих виробничих видатків, а разом із логістикою доставки до кораблів ЧФ до 500 мільйонів доларів.

Передісторія: 

  • 26 березня росіяни завдали два ракетні удари по Львову, поціливши в нафтобазу в середмісті та бронетанковий завод. Мер міста Андрій Садовий повідомив увечері того ж дня, що ракети запускали із Севастополя.
  • Згодом стало відомо, що російські окупанти поцілили ракетами по нафтобазі в Дубно на Рівненщині. Але в небі над Волинською областю українська система ППО збила три ракети.

Теми: обстрілРосіявійнаЧФ Росії
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