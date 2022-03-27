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Россия запустила около 70 ракет по Украине 26 марта, долетело 8 – The Insider

Денис КарловскийВоскресенье, 27 марта 2022, 17:47
Россия запустила около 70 ракет по Украине 26 марта, долетело 8 – The Insider
Дым от нефтебазы во львове, куда попали российские ракеты 26 марта. фото: getty images

По данным издания The Insider, 26 марта российские оккупанты запустили по Украине в один момент по меньшей мере 70 ракет, большую часть из которых сбили украинские защитники.

Источник: the Insider

Детали: Как утверждают источники российских журналистов, в один момент Россия запустила 52 ракеты с кораблей Черноморского флота на рейде близ Севастополя и по меньшей мере 18 с территории Беларуси.

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По словам издания, это рекордное количество ракет, которое Россия запустила одномоментно.

В то же время, украинская система противовоздушной обороны сбила большую часть из них – до целей долетели только 8 ракет. Остальное уничтожили в небе.

Кроме того, источники говорят, что некоторые ракеты Россия запустила непосредственно у границы Беларуси и Польши в тот момент, как в Варшаве с официальным визитом находился президент США Джо Байден.

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The Insider подсчитал, что общая стоимость этих ракет составляет 340 миллионов долларов прямых производственных расходов, а вместе с логистикой доставки к кораблям ЧФ до 500 миллионов долларов.

Предыстория:

  • 26 марта россияне нанесли два ракетных удара по Львову, попав в нефтебазу в центре города и бронетанковый завод. Мэр города Андрей Садовой сообщил вечером того же дня, что ракеты запускали из Севастополя.
  • Впоследствии стало известно, что российские оккупанты попали ракетами по нефтебазе в Дубно Ровенской области. Но в небе над Волынской областью украинская система ПВО сбила три ракеты.

Темы: обстрелРосcиявойнаЧФ России
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