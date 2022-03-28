Мирні переговори: делегації України та Росії з‘їжджаються до Стамбула
Понеділок, 28 березня 2022, 11:50
Українська і російська делегації з‘їжджаються до Стамбула, де 29-30 березня має відбутися черговий раунд переговорів.
Джерело: співрозмовники "Української правди", близькі до переговорів
Деталі: Делегації України і Росії з‘їжджаються у Стамбул до ночі понеділка, 28 березня.
Переговори почнуться у вівторок, 29 березня.
Попередньо переговори у Стамбулі триватимуть 29 і 30 березня.
Джерела УП зазначають, що "графіки доволі плаваючі", делегації можуть залишитися ще на день-два у разі потреби.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого, 3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку.
- 10 березня в турецькій Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Росії – Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вони обговорили питання гуманітарного коридору в Маріуполь та з міста і загальне 24-годинне припинення вогню, але не досягли прогресу.
- 27 березня делегації домовилися провести наступний живий раунд переговорів у Туреччині 29-30 березня, а президенти Туреччини та Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін домовилися, що нова зустріч української та російської делегацій відбудеться у Стамбулі.