Мирні переговори: делегації України та Росії з‘їжджаються до Стамбула

Українська і російська делегації з‘їжджаються до Стамбула, де 29-30 березня має відбутися черговий раунд переговорів.

Джерело: співрозмовники "Української правди", близькі до переговорів

Деталі: Делегації України і Росії з‘їжджаються у Стамбул до ночі понеділка, 28 березня.

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Переговори почнуться у вівторок, 29 березня.

Попередньо переговори у Стамбулі триватимуть 29 і 30 березня.

Джерела УП зазначають, що "графіки доволі плаваючі", делегації можуть залишитися ще на день-два у разі потреби.

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