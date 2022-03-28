Мирные переговоры: делегации Украины и России съезжаются в Стамбул
Понедельник, 28 марта 2022, 11:50
Украинская и российская делегации съезжаются в Стамбул, где 29-30 марта должен состояться очередной раунд переговоров.
Источник: собеседники "Украинской правды", близкие к переговорам
Детали: Делегации Украины и России съезжаются в Стамбул до ночи понедельника, 28 марта.
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Переговоры начнутся во вторник, 29 марта.
Предварительно переговоры в Стамбуле продлятся 29 и 30 марта.
Источники УП отмечают, что "графики довольно плавающие", делегации могут остаться еще на день-два в случае необходимости.
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Предыстория:
- Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля, 3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.
- 10 марта в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они обсудили вопросы гуманитарного коридора в Мариуполь и из города и общее 24-часовое прекращение огня, но не добились прогресса.
- 27 марта делегации договорились провести следующий живой раунд переговоров в Турции 29-30 марта, а президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились, что новая встреча украинской и российской делегаций состоится в Стамбуле.