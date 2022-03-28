Мирные переговоры: делегации Украины и России съезжаются в Стамбул

Украинская и российская делегации съезжаются в Стамбул, где 29-30 марта должен состояться очередной раунд переговоров.

Источник: собеседники "Украинской правды", близкие к переговорам

Детали: Делегации Украины и России съезжаются в Стамбул до ночи понедельника, 28 марта.

Переговоры начнутся во вторник, 29 марта.

Предварительно переговоры в Стамбуле продлятся 29 и 30 марта.

Источники УП отмечают, что "графики довольно плавающие", делегации могут остаться еще на день-два в случае необходимости.

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