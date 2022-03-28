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Підтверджено використання Росією касетних снарядів у двох областях – генпрокурор

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 березня 2022, 18:41
Підтверджено використання Росією касетних снарядів у двох областях – генпрокурор
Ірина Венедіктова, Ukraine Media Centre Kyiv

Генпрокурор Ірина Венедіктова підтвердила використання Росією заборонених касетних снарядів у Херсонській та Одеській областях, у Києві правоохоронці збирають докази.

Джерело: Венедіктова на брифінгу

Пряма мова: "Я б не говорила (щодо застосування забороненого озброєння у Києві – ред.), поки ми не маємо конкретних доказів. Але що стосується інших регіонів, ми маємо докази.

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Ми маємо докази в Одеській області, в Херсонській області, де застосовувалися касетні снаряди".

Деталі: Венедіктова зазначила, що прокуратура має інформацію про застосування іншої забороненої зброї, зокрема завдяки роботі журналістів. Але вона може про це заявляти, лише коли має доказову базу: "або осколки чогось, або експертизу ґрунту, коли я точно розумію, що я потім з цим прийду в суд".

"На сьогоднішній день я можу запевнити щодо касетних снарядів – це  Херсонська і Одеська області. По Києву ми працюємо", - підсумувала генпрокурор.

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Що передувало: 11 березня в ООН заявляли, що мають докази використання російськими військовими на території України касетних боєприпасів - зокрема, у Вугледарі Донецької області та у Харкові. 

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch повідомляла про використання касетних бомб у Миколаєві. 

Про використання РФ касетних боєприпасів також заявляли представники міської влади у Харківській і Донецькій областях.  

Теми: ВенедіктоваРосіявійна
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