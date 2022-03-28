Подтверждено использование Россией кассетных снарядов в двух областях – генпрокурор

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила использование Россией запрещенных кассетных снарядов в Херсонской и Одесской областях, в Киеве правоохранители собирают доказательства.

Источник: Венедиктова на брифинге

Прямая речь: "Я бы не говорила (о применении запрещенного вооружения в Киеве – ред.), пока у нас нет конкретных доказательств. Но что касается других регионов, у нас есть доказательства.

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У нас есть доказательства в Одесской области, в Херсонской области, где применялись кассетные снаряды".

Детали: Венедиктова отметила, что у прокуратуры есть информация о применении другого запрещенного оружия, в частности благодаря работе журналистов. Но она может об этом заявлять, только если имеет доказательную базу: "или осколки чего-то, или экспертизу почвы, когда я точно понимаю, что я потом с этим приду в суд".

"На сегодняшний день я могу заверить по поводу кассетных снарядов – это Херсонская и Одесская области. По Киеву мы работаем", - подытожила генпрокурор.

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Что предшествовало: 11 марта в ООН заявляли, что имеют доказательства использования российскими военными на территории Украины кассетных боеприпасов - в частности, в Угледаре Донецкой области и Харькове.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщала об использовании кассетных бомб в Николаеве.

Об использовании РФ кассетных боеприпасов также заявляли представители городских властей в Харьковской и Донецкой областях.