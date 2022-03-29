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Переговори України та Росії у Стамбулі: інтенсивні консультації з декількох питань 

Олена РощінаВівторок, 29 березня 2022, 12:25
Переговори України та Росії у Стамбулі: інтенсивні консультації з декількох питань 
Переговори у Стамбулі, скриншот

На переговорах української та російської делегацій, що проходять у Стамбулі, сторони обговорюють договір про міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню та вирішення гуманітарних питань на території України. 

Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на проміжному брифінгу в Туреччині

Пряма мова: "Зараз ідуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань. Ключове з них – договір про міжнародні гарантії безпеки для України. Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні. 

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Не менш важливий блок питань – припинення вогню заради того, щоб ми могли вирішити гуманітарні проблеми, які накопичилася".

Деталі: Подоляк додав, що "сьогодні маємо ще одну проблему, вона стає все більшою і більшою – це проблема ескалації війни, ескалації ненависті, ескалації порушення звичаїв і правил ведення війни не тільки на полях боїв".

За його словами, і в прямому ефірі подеколи йдуть заклики знищувати ту чи іншу націю, порушується Женевська конвенція по відношенню до військовополонених. 

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ЗСУ буде слідкувати, щоб не порушувалися права російських військовополонених і очікують цього ж від російської сторони. 

Подоляк наглосив, що обидві сторони мають дотримуватися конвенцій і зупиняти їх порушення.

Нагадаємо: За столом перемовин від України: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, депутати Андрій Костін і Рустем Умеров, радник голови ОП Михайло Подоляк, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, генерал Олександр Кириленко, дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.

Російський олігарх Роман Абрамович перед початком переговорів у Стамбулі переговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та членами делегацій.

Давид Арахамія взяв участь у тет-а-тет зустрічі голів делегацій із помічником президента Росії Володимиром Мединським.

Передісторія: 

Теми: переговоривійнаРосіяУкраїна
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