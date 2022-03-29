Переговори України та Росії у Стамбулі: інтенсивні консультації з декількох питань
На переговорах української та російської делегацій, що проходять у Стамбулі, сторони обговорюють договір про міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню та вирішення гуманітарних питань на території України.
Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на проміжному брифінгу в Туреччині
Пряма мова: "Зараз ідуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань. Ключове з них – договір про міжнародні гарантії безпеки для України. Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні.
Не менш важливий блок питань – припинення вогню заради того, щоб ми могли вирішити гуманітарні проблеми, які накопичилася".
Деталі: Подоляк додав, що "сьогодні маємо ще одну проблему, вона стає все більшою і більшою – це проблема ескалації війни, ескалації ненависті, ескалації порушення звичаїв і правил ведення війни не тільки на полях боїв".
За його словами, і в прямому ефірі подеколи йдуть заклики знищувати ту чи іншу націю, порушується Женевська конвенція по відношенню до військовополонених.
ЗСУ буде слідкувати, щоб не порушувалися права російських військовополонених і очікують цього ж від російської сторони.
Подоляк наглосив, що обидві сторони мають дотримуватися конвенцій і зупиняти їх порушення.
Нагадаємо: За столом перемовин від України: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, депутати Андрій Костін і Рустем Умеров, радник голови ОП Михайло Подоляк, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, генерал Олександр Кириленко, дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.
Російський олігарх Роман Абрамович перед початком переговорів у Стамбулі переговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та членами делегацій.
Давид Арахамія взяв участь у тет-а-тет зустрічі голів делегацій із помічником президента Росії Володимиром Мединським.
Передісторія:
- Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого, 3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку.
- 10 березня в турецькій Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Росії – Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вони обговорили питання гуманітарного коридору в Маріуполь та з міста і загальне 24-годинне припинення вогню, але не досягли прогресу.
- 27 березня делегації домовилися провести наступний живий раунд переговорів у Туреччині 29-30 березня, а президенти Туреччини та Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін домовилися, що нова зустріч української та російської делегацій відбудеться у Стамбулі.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що українська делегація на переговорах з РФ у Туреччині не планує обговорювати питання проведення референдуму.
- Джерела "The Financial Times" повідомили, що Росія нібито зняла свої вимоги до України щодо "денацифікації", "демілітаризації" та статусу російської мови в Україні.