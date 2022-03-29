Росіяни кажуть, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди

Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський сказав, що зустріч президентів України і РФ можлива одночасно з парафуванням договору про гарантії безпеки.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости", брифінг представників делегації РФ у Стамбулі

Пряма мова Мединського: "Пропонуємо рішення, за яким зустріч голів держав можлива одночасно з парафуванням договору міністрами закордонних справ.

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Тим паче, що в момент парафування й розгляду деталей договора можливе обговорення різних політичних нюансів і деталей".

Довідково: Парафування угод є процес попереднього підписання договору між двома державами ініціалами уповноважених осіб. Парафування можливе після схвалення угоди на перемовинах, але остаточне затвердження і ратифікація передбачає ще низку юридичних процедур, наприклад, ратифікацію національним парламентом.

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