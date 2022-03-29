Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни кажуть, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди

Денис КарловськийВівторок, 29 березня 2022, 15:16
Росіяни кажуть, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди
Володимир Мединський. Фото: getty images

Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський сказав, що зустріч президентів України і РФ можлива одночасно з парафуванням договору про гарантії безпеки.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости", брифінг представників делегації РФ у Стамбулі

Пряма мова Мединського: "Пропонуємо рішення, за яким зустріч голів держав можлива одночасно з парафуванням договору міністрами закордонних справ.

Реклама:

Тим паче, що в момент парафування й розгляду деталей договора можливе обговорення різних політичних нюансів і деталей".

Довідково: Парафування угод є процес попереднього підписання договору між двома державами ініціалами уповноважених осіб. Парафування можливе після схвалення угоди на перемовинах, але остаточне затвердження і ратифікація передбачає ще низку юридичних процедур, наприклад, ратифікацію національним парламентом.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 березня речник Кремля Дмитро Пєсков, після телефонної розмови Путіна з Ердоґаном, запевнив, що Росія не проти особистих перемовин Зеленського з Путіним. Однак 19 березня радник турецького президента Ердоґана сказав, що після розмови турецького лідера з Путіним, є розуміння в тому, що Росія не зацікавлена в особистій зустрічі президентів України та РФ.
  • 22 березня член української делегації Михайло Подоляк сказав, що зустріч Зеленського із Путіним є ключовою для досягнення миру. За його словами, відразу після досягнення попередніх компромісів та згоди обох сторін, можна буде організувати зустріч президентів.
  • Після завершення перемовин делегацій України та РФ у Стамбулі, представники української делегації розповіли, що в можливому договорі про міжнародні гарантії безпеки для України пропонують нейтральний позаблоковий статус України за умови чітких гарантій втручання з боку інших держав.
  • Російська делегація після перемовин заявила, що окупаційні війська РФ кардинально скоротять наступ на київському та чернігівському напрямках.
  • Українська сторона вважає, що питання статусу окупованих Росією територій Донеччини та Луганщини розглянуть президенти України та РФ на особистій зустрічі окремо від питання про деокупацію всіх територій, які захоплені росіянами після 24 лютого 2022 року.

Теми: ЗеленськийПутінпереговоривійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: