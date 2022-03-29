Росіяни кажуть, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди

Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський сказав, що зустріч президентів України і РФ можлива одночасно з парафуванням договору про гарантії безпеки.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости", брифінг представників делегації РФ у Стамбулі

Пряма мова Мединського: "Пропонуємо рішення, за яким зустріч голів держав можлива одночасно з парафуванням договору міністрами закордонних справ.

Тим паче, що в момент парафування й розгляду деталей договора можливе обговорення різних політичних нюансів і деталей".

Довідково: Парафування угод є процес попереднього підписання договору між двома державами ініціалами уповноважених осіб. Парафування можливе після схвалення угоди на перемовинах, але остаточне затвердження і ратифікація передбачає ще низку юридичних процедур, наприклад, ратифікацію національним парламентом.

Передісторія:

11 березня речник Кремля Дмитро Пєсков, після телефонної розмови Путіна з Ердоґаном, запевнив, що Росія не проти особистих перемовин Зеленського з Путіним. Однак 19 березня радник турецького президента Ердоґана сказав, що після розмови турецького лідера з Путіним, є розуміння в тому, що Росія не зацікавлена в особистій зустрічі президентів України та РФ.

22 березня член української делегації Михайло Подоляк сказав, що зустріч Зеленського із Путіним є ключовою для досягнення миру. За його словами, відразу після досягнення попередніх компромісів та згоди обох сторін, можна буде організувати зустріч президентів.

Після завершення перемовин делегацій України та РФ у Стамбулі, представники української делегації розповіли, що в можливому договорі про міжнародні гарантії безпеки для України пропонують нейтральний позаблоковий статус України за умови чітких гарантій втручання з боку інших держав.

Російська делегація після перемовин заявила, що окупаційні війська РФ кардинально скоротять наступ на київському та чернігівському напрямках.

Українська сторона вважає, що питання статусу окупованих Росією територій Донеччини та Луганщини розглянуть президенти України та РФ на особистій зустрічі окремо від питання про деокупацію всіх територій, які захоплені росіянами після 24 лютого 2022 року.